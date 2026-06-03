Mislim Sarı, CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da toplanacağını, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu2nun Genel aşkan sıfatıyla CHP Grup Toplantısı'nda konuşacağını açıkladı.ü

Müslim Sarı'nın açıklamaları şöyle:

MYK'nın birinci önemi yeni bir başlangıç yapabilmekti. Zor bir görev üstlendik. Bu bir zorunluluktu. Mahkeme kararı neticesinde üstlenmek zorunda kaldığımız bir zorunluluktu. Hiçbirimiz bunu istemezdik ancak hukuki bir zorunlulukla göreve geldik. Bu MYK atanmış değil, CHP'nin kurultay delegelerinin seçimiyle gelmiş bir MYK. CHP'nin özgür delegesinin oylarıyla seçildik ve atanmış değil seçilmişiz. Bu MYK'yı meşru görmeyen anlayış doğru değildir. Bizim görevimiz partiye önünü görebileceği bir yol haritası koymak, ve tarihsel sorumluluk içerisinde hareket ederek CHP'yi olması gereken siyasi çizgiye getirmektir. Bu kararı beğenmeyen ve doğru bulmayan arkadaşlarımızın da bizim de özenli bir dil kullanmamız gerekiyor. Aksi durum ayrışma getirir. Biz ayrışma ve çatışma istemiyoruz. Gelin zor olanı yapalım ve ayrışmayalım.

KURULTAY TARTIŞMALARI

Kurultay tartışmalarına yaklaşımımız şudur. Kararları beğenmiyor olabiliriz ancak bir hukuki durum var. Sorunları yok sayamayız. Bu meseleler ilk gündeme geldiğinde yok sayıldı ve sorun büyüdü. Şimdi hamleler yapıldı. Olağanüstü kurultay denemeleri oldu ve süreci ortadan kaldırmadı. Buradaki sorunu nasıl çözeceğiz yaklaşımıyla hareket etmeliyiz. Biz kurultayı toplamayız demiyoruz. Önümüzdeki günlerde Parti Meclisi'ni konuşacağız. Kurultay yapmanın koşullarını konuşacağız. Kurultay'a karşı değiliz.

Öte yandan bu sürece zarar veren dilden uzaklaşmalıyız

Biz bir çağrı yapıyoruz. CHP'nin içine düştüğü bu durumdan çıkabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yol haritasının ne olacağına ilişkin tüm partililerimize çağrı yapıyoruz.

DİYALOG HEYETİ OLUŞTURULACAK

Bizler bazı kararları değerlendirdik.

Diyalog heyeti oluşturacağız. MYK içerisinden bir heyet oluşacak ve Özgür Özel ekibiyle görüşecek. Diğer kesim de bir heyet oluşturursa bu heyetler arası görüşme fayda sağlayacaktır. biz içerisinde bulunduğumuz durumu, hukuksallığı ve meşruiyetini yeterince anlatamadık.

Parti organlarının hızlı biçimde çalıştırılması konusunda karar aldık ve 11 Haziran'da Parti Meclisi'ni toplayacağız.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Salı günü Genel Başkanımız Grup Toplantımızda konuşacak. Önemli değerlendirmeler yapacak.

Disiplin Kurulumuz bu hafta ilk toplantısını yapacak. Dolayısıyla parti organları bu hafta tam anlamıyla çalışmaya başlayacak.

-Mevcut tüzüğe göre MYK'nın PM onayından geçmesi gerekiyor. Siz hangi tüzüğü baz alacaksınız?

Butlan kararı, mevcut yönetimi, mevcut yönetimin organlarını ve kararlarını yok sayıyor. Henüz kesinleşmemiş olmakla beraber fiili durum bu. Dolayısıyla 2024 yılında yapılan tüzük değişikliği de butlan kararıyla beraber ortadan kalkmış oluyor. Bu sebeple bir önceki tüzüğe dönülüyor. Bir önceki tüzükte MYK kararlarının Parti Meclisi'ne sunulması zorunluluğu yok. O çerçevede bir değerlendirme yapılmıştır.

Arkadaşlarımız genel başkanımızı ziyarete geldiler. bir diyalog heyeti olarak gelmediler. Arkadaşlar bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP ile ilgili şöyle tartışmalar var.

CHP belirli bir tarihe kadar kurultay yapmazsa seçime giremez argümanı doğru değildir. Karar kesinleşmediği için istesek de kurultay yapamıyoruz. Bu sebeple mücbir sebep ortaya çıkıyor ve böyle bir tehlike söz konusu değil. Seçimlere katılmama riski yok.

Biz hiçbir CHP'linin partiden ayrılmasını istemeyiz. Burası CHP Genel Merkezi, biz düşman değiliz. Kimsenin ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Arkadaşlarımızın böyle bir düşüncesi varsa önümüzdeki günlerde konuşuruz. CHP'yi kapatmaya kimsenin gücü yetmez.

-Grupta Özgür Özel de konuşmak isterse ne olacak?

CHP Genel Başkanı grupta konuşacaktır. Gereksiz bir tartışmayı büyütmeye gerek yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü grup toplantısında konuşacaktır. Gereksiz zorlamalara gerek yoktur. İmza toplanıyor, toplanabilir. Ama kurultaya gidemiyoruz ki.

-Disiplin süreci nasıl işleyecek

Biz rövanşist bir anlayış içerisinde değiliz. Disiplin sürecini hemen çalıştıralım partiyle bağlarını koparalım anlayışında değiliz. Bazı koşullarda gerginlikle söylenmiş sözleri tolere edebiliriz. Ancak kırmızı çizgimiz vardır. Partinin kurumsal kimliğine zarar getirecek şeyleri not ediyoruz. Önceliğimiz diyalog mekanizmasıdır.

-Önümüzdeki günlerde disiplin süreci işleyecek mi?

Disiplin kurulunun kendi değerlendirmesi olacaktır. Disiplin Kurulu kendi gündmeinde süreci yönetecektir.

-Kemal Bey arınmadan bahsetti. Araçlara ilişkin gelişme var mı? Bugün daha yumuşak konuşuyorsunuz. Arınmadan diyaloga mı döndünüz?

Diyalog kuruluyor olması arınmayacağımız anlamına gelmez. Bunlar birbirinin zıttı değildir. CHP hem arınacaktır hem de diyalog sürecini yürütecektir.

Mesut Özarslan partiye geri döner mi?

O çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. MYK üyelerine de gönderilmiş bir çiçek. Ne maksatla gönderdiğinin muhatabı kendisidir.

-Çağrı heyeti talep edilmesi konusunda neler söylersiniz?

Talep etsinler. Şöyle sormak lazım. Mutlak butlan kararıyla beraber CHP'yi yöneten kişiler, 13 yıl CHP'yi yöneten başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunları reddedip, bu sürece biz bu arkadaşlarla gitmeyelim diyip AKP'nin atayacağı kayyumu mu istiyorlar? AKP'nin atayacağı heyeti 13 yıl Genel Başkanlık yapmış Kemal Bey'e ve 37. kurultayın özgür iradesiyle seçilmiş delegelerine mi tercih etmek istiyorlar? buyursunlar yapsınlar. Ama siyaseten çok yanlış bir tercih olur.

-Kemal Kılıçdaroğlu TGRT'ye teşekkür edilmesini doğru bulmuyorum dedi mi?

Her şeyden önce böyle bir röportaj yok. bir konuşma geçmiş. Bir TV kanalına teşekkür edildiği değerlendirmesi reddedildi. TGRT'ye teşekkürü doğru bulmuyorum demedi Kemal Bey.