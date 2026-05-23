Avrupa Birliği (AB) genelinde kullanımı kesin olarak yasaklanan tehlikeli tarım ilaçlarının (pestisitler), ithal gıdalar yoluyla gizlice mutfaklara sızdığı ortaya çıktı. Tüketici hakları savunucusu Foodwatch tarafından yürütülen laboratuvar incelemesi, Avrupa pazarındaki her üç ithal üründen ikisinde zehirli kalıntılar olduğunu deşifre etti. Örgüt, yasal sınırları patlatan bazı ürünler için acil "geri çağırma" koduyla alarm verdi.

4 ÜLKEDEN NUMUNE TOPLANDI: ÜÇTE İKİSİ KİMYASAL ÇIKTI

Foodwatch uzmanları; Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’daki market raflarından titizlikle seçilen 63 farklı ithal ürünü laboratuvar merceği altına aldı. Geçmiş sabıkaları ve üretim süreçleri riskli olan ürünlere odaklanılan testlerin sonuçları tam bir fiyasko oldu:

İncelenen 63 üründen tam 43’ünde yasaklı pestisit kalıntısı saptandı. Yalnızca Almanya’dan toplanan 19 numunenin 13’ü kimyasal testinden kalırken, zehirli maddelerin en yoğun görüldüğü kategoriler Basmati pirinci, yeşil çay ve kırmızı toz biber/baharat karışımları olarak sıralandı.

DEV ZİNCİRLER VE TANINMIŞ MARKALAR LİSTEDE

Laboratuvar raporu, sadece fason üretimleri değil, Avrupa'nın dev perakende zincirlerini ve milyarlarca liralık cirolara sahip dev markaları da vurdu. Aldi, Lidl, REWE ve Edeka gibi ünlü zincir marketlerin kendi markalarının yanı sıra; Teekanne, Meßmer ve Fuchs/Ostmann gibi çay ve baharat sektörünün öncü isimlerinin ürünlerinde de yasaklı kimyasallara rastlandı.

ACİL GERİ ÇAĞIRMA İSTENEN ÜRÜNLER

Foodwatch, yasal olarak belirlenen maksimum kalıntı limitlerini fersah fersah aşan ve doğrudan tüketici sağlığını tehdit eden şu ürünlerin derhal raflardan toplatılmasını talep etti:

Fuchs ve Kania markalarına ait kimyon ürünleri, REWE markalı chili (acı biber) karışımı.

"MEVCUT DENETİMLER BU SIZINTIYI DURDURMAYA YETMİYOR"

Konuya ilişkin sert bir açıklama yapan Foodwatch yetkilileri, Avrupa'da tarlaya sokulmayan zehirli maddelerin, ithalat kapısından geçerek tabaklara geri dönmesini "büyük bir denetim zafiyeti" olarak nitelendirdi. Avrupa Komisyonu'nun ithalat kurallarını sıkılaştırmak için yeni bir taslak üzerinde çalıştığı bilinse de tüketici örgütü, masadaki önlemlerin bu devasa sızıntıyı engellemekte yetersiz kalacağı konusunda uyardı.