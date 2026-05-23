Dokunanı taşa çeviren göl: Bilim insanları bile şaşkın

Dokunanı taşa çeviren göl: Bilim insanları bile şaşkın

Doğa bazen yalnızca büyüleyici güzellikleriyle değil, insanı ürküten sırlarıyla da dikkat çekiyor. En çarpıcı örneklerinden biri ise Tanzanya ile Kenya sınırına yakın konumda bulunan Natron Gölü. Kızıl tonlarıyla büyülese de canlıları zamanla taşlaşmış bir görünüme dönüştürüyor.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Peki, bu ürpertici olayın arkasında ne yatıyor?

Tanzanya’nın kuzeyinde yer alan Natron Gölü, sert doğa koşulları ve olağanüstü kimyasal yapısıyla dünyanın en sıra dışı ekosistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yüzeyi etkileyici renklerle kaplı olsa da gölün altında son derece tehlikeli bir yapı saklı. Aşırı sıcaklık ve yoğun alkali seviyeleri nedeniyle göl, birçok canlı için ölümcül bir tuzak haline geliyor.

Göl çevresinde yaşamını yitiren kuşlar ve küçük hayvanlar, sudaki mineral yoğunluğu sayesinde zamanla sertleşerek adeta taştan yapılmış heykellere dönüşüyor. Bu durum gölü, bilim dünyasının en dikkat çekici doğal olaylarından biri haline getiriyor.

KİMYASAL YAPISI SAF AMONYAK KADAR GÜÇLÜ

Natron Gölü’nün bu kadar sıra dışı olmasının en önemli nedeni, yakınındaki aktif Ol Doinyo Lengai Yanardağı. Yanardağdan yayılan sodyum karbonat ve çeşitli mineraller göl suyuna karışarak pH seviyesini yaklaşık 10,5’e kadar çıkarıyor. Bu oran, evlerde kullanılan saf amonyağa yakın bir alkalilik anlamına geliyor.

Üstelik göl suyunun sıcaklığı zaman zaman 60 dereceye ulaşabiliyor. Bu yüksek sıcaklık ve yoğun kimyasal yapı, temas eden canlı dokular üzerinde ciddi tahribata yol açıyor.

ANTİK MISIR’DAN GELEN İLGİNÇ BENZERLİK

Gölün adı, Antik Mısırlıların mumyalama işlemlerinde kullandığı “natron” maddesinden geliyor. Bu bileşik, canlıların bedenlerinin çürümesini büyük ölçüde engelliyor. Sudaki yüksek mineral ve kalsiyum oranı, zamanla dokuların sertleşmesine neden oluyor. Böylece göl kıyısında taşlaşmış flamingolar, yarasalar ve farklı canlılara ait ürkütücü görüntüler ortaya çıkıyor.

ÖLÜMCÜL SULARIN GÜVENLİ MİSAFİRLERİ: FLAMİNGOLAR

Her ne kadar Natron Gölü birçok canlı için tehlike anlamına gelse de küçük flamingolar için eşsiz bir koruma alanı oluşturuyor. Dünyadaki küçük flamingo nüfusunun büyük bölümü burada ürüyor. Çünkü gölün sert koşulları, yırtıcı hayvanların bölgeye yaklaşmasını engelliyor.

Flamingoların özel deri ve bacak yapıları ise bu alkali suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Böylece ölümcül görünen bu doğa harikası, onlar için güvenli bir yaşam alanına dönüşüyor.

Bugün Natron Gölü, sıra dışı manzaraları görüntülemek isteyen fotoğrafçılar ve gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, göl suyuna temas edilmemesi ve bölgenin mutlaka rehber eşliğinde ziyaret edilmesi gerektiği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
