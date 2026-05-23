Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine düşen 22 maddelik yeni torba kanun teklifi, toplumun birçok farklı kesimine yönelik radikal düzenlemeleri beraberinde getiriyor. AK Parti Meclis Grubu tarafından hazırlanan ve yasalaşması için komisyonlara sevk edilen teklifte öne çıkan tarihi başlıklar ve muafiyetler netleşti.
Dev torba yasa teklifi Meclis'te: Gençlere kültür sanat jesti, taksi esnafına vergi muafiyeti, İşte tüm maddeler
AK Parti, ekonomiden sosyal yaşama, emniyet kadrolarından deprem bölgesine kadar köklü değişiklikler içeren 22 maddelik yeni torba kanun teklifini TBMM’ye sundu.Derleyen: Züleyha Öncü
1) Taksi, Dolmuş ve Minibüs Esnafına "Plaka Satış" Muafiyeti
Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerini yakından ilgilendiren dev bir vergi adımı atıldı. Esnafın, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce sahip olduğu ticari plakaların satışından elde edeceği kazanç gelir vergisinden tamamen muaf tutulacak.
Ayrıca taksimetre ile çalışan taksi mali cihazları kullanılarak esnafın elde ettiği hasılatın tamamı sistem üzerinden takip edilecek. Esnaf, "hasılat esaslı vergi sistemine" dahil edilecek ve bu uygulamadan en fazla 3 yıl yararlanabilecek.
2) Gençlere Vergisiz Etkinlik Jesti
Eğitim hayatına devam eden gençlerin kültürel faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla vergi yükü hafifletiliyor. Teklife göre; 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler ile öğrenimi süren 25 yaş altı tüm öğrenciler, sinema, tiyatro, konser ve festival gibi biletli etkinliklerde "Eğlence Vergisi" ödemeyecek.
3) Denizcilik Sektörüne 2032’ye Kadar Prim Desteği
Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı olan ve kabotaj hattı dışında (uluslararası sularda) faaliyet gösteren gemilerde çalışan Türk gemi adamlarının sigorta primlerinin işveren payının yüzde 50’sini devlet karşılayacak. Bu dev desteğin 2032 yılına kadar sürmesi planlanırken, Cumhurbaşkanı’na bu süreyi 2036’ya kadar uzatma yetkisi verilecek.
4) Deprem Bölgesine KDV İstisnası
6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan afet bölgesindeki toparlanma çalışmalarına vergi koruması geliyor. Deprem bölgesinde yürütülen konut, okul, hastane, altyapı ve iş yeri projeleri için uygulanan KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılacak.
5) Akaryakıt Kaçakçılığına 5 Kat Ağır Teminat
Akaryakıt ve LPG piyasalarında sahte fatura, vergi kaybı ve kaçakçılıkla mücadele için idarenin eli güçlendiriliyor. Vergi tahsil güvenliğini sağlamak adına idarenin teminat artırma yetkisi 2 katından 5 katına çıkarılıyor. Sahte belge düzenleyen veya kullanan istasyonlara yönelik tedbirler kesintisiz uygulanacak.
6) Araç Tescil Süresi 15 Güne Çıkarılıyor
Elektronik ortamda satışı ve tescili yapılabilen araçların satış sonrası tescil işlemlerinde yaşanan sıkışıklığı gidermek amacıyla, mevcut uygulamada 3 iş günü olan yasal tescil süresi 15 iş gününe yükseltiliyor. Sürücülere evrak işlemlerini tamamlaması için geniş bir esneklik sunuluyor.
7) Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezleri
Devlete ait engelli ve yaşlı bakım merkezlerinin, rehabilitasyon süreçlerinde doğa temelli ve yeşil alan uygulamalarından yararlanabilmesi için ormanlık alanlarda kurulabilmesinin önü açılıyor.
8) Emniyet Mensuplarına Geri Dönüş Hakkı ve Kadro Düzenlemesi
Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılacak değişiklikle amir rütbelerindeki azami kadro oranları sil baştan belirlenecek. Ayrıca sağlık şartları sebebiyle ilişiği kesilen, mahkeme kararıyla mesleğe dönüp mezun olan ancak süren yargı süreci sebebiyle memuriyetten çıkarılan personele iade-i itibar hakkı tanınacak. Şartları taşıyanlar 6 ay içinde başvurursa Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında uygun kadrolara atanabilecek.
9) Belediyelerin Taşınmaz Satışlarına Taksit İmkanı
Belediyelere ait taşınmazların satış bedelinin yüzde 25’inin peşin ödenmesi şartıyla, kalan tutar 2 yıla kadar ve 12 eşit taksitte tahsil edilebilecek. İhalelerde geçici teminat oranı ise işin niteliğine göre yüzde 3 ile yüzde 30 arasında esnetilebilecek.