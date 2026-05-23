Yeniçağ Gazetesi
23 Mayıs 2026 Cumartesi
Dünyanın en güçlü 10 donanması: Listede Türkiye de var

Dünyanın en güçlü 10 donanması: Listede Türkiye de var

Küresel denizlerde kartlar yeniden karılıyor. WDMMW’nin yayımladığı 2026 raporuna göre dünyanın en güçlü donanmaları listelenirken, yerli ve milli savunma sanayisi hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, dünya devlerini geride bırakarak ilk 10'daki yerini aldı.

Denizlerin yeni hakimleri ilan edildi. Uluslararası çapta deniz kuvvetlerini inceleyen prestijli kuruluş, küresel ölçekteki en etkili 10 donanmayı duyurdu.

Denizlerdeki egemenlik mücadelesi dünya genelinde hız kazanırken, 2026 yılının en prestijli deniz güçleri de listelendi. Modern Askeri Savaş Gemileri Dünya Dizini (WDMMW) tarafından yayımlanan güncel veriler, küresel deniz stratejilerindeki kartların yeniden karıldığını gösterdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, savaş gemilerinin niceliği, operasyonel etkinlik, lojistik altyapı ve stratejik hareket kabiliyeti gibi hayati parametreler dikkate alınarak oluşturulan sıralamada, denizlerin devleri arasındaki liderlik yarışı tüm hızıyla sürerken, ilk 10'a girmeyi başaran devletlerin stratejik adımları ön plana çıktı.

Özellikle son yıllarda hayata geçirdiği yerli ve milli savunma sanayisi atılımlarıyla küresel arenada dikkatleri üzerine çeken Türkiye, sergilediği operasyonel kabiliyet ve dengeli filo bileşimi sayesinde dünya devleriyle aynı ligde yer alarak ilk 10 arasındaki konumunu aldı.

WDMMW’nin hazırladığı 2026 yılı verilerine göre, küresel ölçekte en güçlü deniz kuvvetine sahip ilk 10 ülke, en yüksek güçten başlayarak şu şekilde:

1-ABD

2-Çin

3-Rusya

4-Endonezya

5-Güney Kore

6-Japonya

7-Hindistan

8-Fransa

9-İngiltere

10-Türkiye

