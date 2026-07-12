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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni televizyon programı belli oldu.

Mahkemenin verdiği “tedbirli mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına geçtiği belirtilen Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz Pazartesi günü tv100 ekranlarında canlı yayına katılacak.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül’ün sorularını yanıtlayacak

Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.00’de başlayacak tv100 canlı yayınında gazeteciler Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül’ün sorularını cevaplandıracak.

Kılıçdaroğlu, söz konusu kararın ardından daha önce 19 Haziran tarihinde Sözcü TV’de canlı yayına katılmış ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

2023’TEKİ SADAT REKLAMI KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kılıçdaroğlu’nun daha önce konuk olduğu tv100 yayınında yaşanan SADAT reklamı tartışması da yeniden gündeme geldi.

2023 yılında Kılıçdaroğlu’nun Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladığı sırada, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerde bulunduğu SADAT’a ait reklam yayına verilmişti.

Yaşanan gelişmenin ardından program sunucusu Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, reklamın yaklaşık bir aydır kullanıldığını, yayında kısa süre yer aldığını ve televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırıldığını belirtmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, en son Sözcü TV'ye çıkmıştı.