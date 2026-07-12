Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Niğde ziyaretinde binlerce vatandaşla bir araya geldi. Yeni Çarşı’da kendisini karşılayan kalabalığa hitap eden Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, iktidar mesajı verirken, “Bir gün buraya geleceğiz, bu bankın üstüne artık ana muhalefetin değil, iktidar partisinin Genel Başkanı olarak çıkacağım” ifadelerini kullandı. Erdoğan seslenen Özel "Cesaretin varsa çık karşımıza, ikinci kez yarışalım, ikinci kez seni yenelim. Benim Cumhurbaşkanı adayım İstanbul’da önce Beylikdüzü’nde, sonra üç sefer üst üste İstanbul Büyükşehir’de senin gösterdiğin adayları yendi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Özgür Özel olarak, Ekrem İmamoğlu olarak, Mansur Yavaş olarak yenilgiye alışmadık, alışmayacağız.” dedi.

“EMANETİ ALIYORUM, BİR GÜN GERİ VERECEĞİZ”

Niğde’de yaşadığı bir anıyı da anlatan Özel, vatandaşlardan biri olan Fuat Baş’ın kendisine bir emanet verdiğini söyledi.

Özel, Fuat Baş’ın kendisine “Bunu al git, sonra partini kurtar, ülkeni kurtar, iktidar ol ve bunu bana geri getir” dediğini belirterek, emaneti aldığını ve bir gün Niğde’ye iktidar partisinin genel başkanı olarak gelerek geri vereceğini ifade etti.

“BİZ YENİLGİYE ALIŞMADIK, ALIŞMAYACAĞIZ”

CHP’nin seçim performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partisinin uzun yıllar sonra Türkiye’nin birinci partisi olduğunu savundu.

Özel, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Özgür Özel olarak, Ekrem İmamoğlu olarak, Mansur Yavaş olarak yenilgiye alışmadık, alışmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulunan Özel, yeniden seçim yarışına hazır olduklarını belirterek "Hani hep Erdoğan şöyle diyordu ya ‘Yarıştık, yendim. Yarıştık, yendim. Ben bunları 11 kere yendim.’ Bakın şimdi Niğde’den ben ne diyorum? Tayyip Bey; sen daha bizim karşımıza yeni çıktın. Bir kere yarıştık, onu da ben kazandım. Haydi bakalım. Ben buradan Tayyip Bey’e, Erdoğan’a söylüyorum. Öyle bol bol, geniş geniş konuşuyordun.

Cesaretin varsa çık karşımıza, ikinci kez yarışalım, ikinci kez seni yenelim. Benim Cumhurbaşkanı adayım İstanbul’da önce Beylikdüzü’nde, sonra üç sefer üst üste İstanbul Büyükşehir’de senin gösterdiğin adayları yendi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Özgür Özel olarak, Ekrem İmamoğlu olarak, Mansur Yavaş olarak yenilgiye alışmadık, alışmayacağız.” dedi.

“ERDOĞAN KAZANAMAYACAĞINI ANLADI”

Özel “Tayyip Erdoğan artık seçimi kazanamayacağını anlayınca, kendisi seçim kazanacak bir şey söylemek yerine seçimi bize kaybettirmek için, onu yenecek Cumhuriyet Halk Partisi’ni ortadan kaldırmak için partisinde ana kademenin, kadın kollarının, gençlik kollarının yanında yeni bir kol kurdu; yargı kollarını kurdu." dedi.

"Eskiden darbeler askerlerin üniformalarıyla yapılırken, şimdi savcı, başsavcı cübbeleri ile yapıldı." ifadelerini kulannan Özel'in "Cumhuriyet Halk Partisi‘ne karşı yapılan bu operasyonda artık Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara yürüyen, kazanmayı öğrenmiş, yenilgiye alışmayan ve kendisini yeneceği kadroları tasfiye etmeye kalktı. 19 Mart‘ta Ekrem İmamoğlu’na yapılan da dün sabah Hüseyin Can Güner‘e yapılan da iktidara yürüyen kadrolarımızı zora sokmak, bizi adaysız bırakmak, bizi partimizi elimizden alarak kurumsuz bırakmak ve partiyi Genel Başkanı’na saldırarak lidersiz bırakma hesabıdır.

Tayyip Erdoğan’a buradan söylüyorum. Niğde’den tüm Türkiye’ye müjdeliyorum. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüşünü durdurmayız.

Bu sıcağın altında sizi daha çok tutmamak için sözüm şudur. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur. Bu yol, iktidar yoldur. Bu yolu benimle yürümeye var mısınız? Bugün Niğde sel olup aktı. Yazın ortasında, pazar günü, günün ortasında güneşin altında bizi bekleyenlere, bize sahip çıkanlara, bizimle olanlara, bu yollarda sel olup akanlara selam olsun, selam olsun hepinize.” ifadeleri de dikkat çekti.

“ÇİFTÇİNİN BORÇLARINI BİR KEREYE MAHSUS SİLECEĞİZ”

Niğde’de tarım üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Özel, özellikle kiraz üreticilerinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Tarım kredileriyle ilgili vaatlerini yineleyen Özel, CHP iktidarında çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların borç yükünden kurtarılacağını ifade etti.

Özel, emeklilerin ve çalışanların ekonomik sorunlarına yönelik çözüm önerileri olduğunu da dile getirdi.

“İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ DURDURAMAYACAKLAR”

CHP’ye yönelik yargı süreçleri üzerinden iktidara eleştiriler yönelten Özel, partisinin iktidar yolundan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Özel, “En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda vatandaşlara seslenen CHP lideri, “Bu ülkenin kaderine el koyun” çağrısında bulundu.