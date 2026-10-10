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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kayyım tarafından yönetilen Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik gerçekleştirildiği soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinden sonra Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu ve burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Edil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı diğer kişiler Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz ve Emrah Koşunalp adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.