OTOMOBİL DEVİNDEN MİLYONLARCA ARACI İLGİLENDİREN KARAR
Çek otomobil üreticisi Skoda, direksiyon sistemindeki olası bir arıza nedeniyle dünya çapında 1 milyon 719 bin 30 aracını geri çağırma kararı aldı. Kararın arkasında ise maliyeti yalnızca 6 euro olan küçük bir bağlantı parçası bulunuyor.
330 TL'lik cıvata otomobil devini sarstı: 1,7 milyon araç geri çağrıldı
Çek otomobil üreticisi Skoda, direksiyon sisteminde tespit edilen güvenlik riski nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 719 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Yaklaşık 330 TL değerindeki bir cıvatadan kaynaklanan sorun, sürüş sırasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açabiliyor.Kaynak: Diğer
OTOMOBİL DEVİNDEN MİLYONLARCA ARACI İLGİLENDİREN KARAR
DİREKSİYON SİSTEMİNDE KRİTİK RİSK
Geri çağırma kararının, direksiyon kutusunu ön aks alt şasisine sabitleyen altıgen başlı bir cıvatada tespit edilen kusur nedeniyle alındığı belirtildi. Söz konusu parçanın zamanla aşınarak ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.
BU MODELLERİ KAPSIYOR
Geri çağırma kapsamında Skoda'nın Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modelleri bulunuyor. Kasım 2015 ile Ağustos 2026 tarihleri arasında üretilen araçlar, olası güvenlik riski nedeniyle yetkili servislere çağrılacak.
SORUNUN KAYNAĞI 330 TL'LİK CIVATA
Avrupa'daki maliyeti yaklaşık 6 euro, yani 330 TL olan bağlantı cıvatası, nem ve yollarda kullanılan tuz gibi kimyasalların etkisiyle korozyona uğrayabiliyor. Bu durum, bağlantının gevşemesine ve zamanla kırılmasına neden olabiliyor.
DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLEBİLİR
Cıvatanın kırılması durumunda direksiyon kutusu yalnızca tek bir bağlantı noktasından sabitlenmiş halde kalıyor. Özellikle yüksek yük altında direksiyon kontrolünün kaybedilmesi ve aracın savrulması riski ortaya çıkabiliyor.
YENİ ARAÇLAR DA LİSTEDE
Skoda'nın geri çağırma operasyonunda dikkat çeken ayrıntılardan biri de kısa süre önce teslim edilen otomobiller oldu. Şirket tarihinde ilk kez, sahiplerine teslim edilmesinin üzerinden henüz üç ay geçmemiş araçlar da geri çağırma kapsamına alındı.
SERVİSLERDE ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK
Geri çağırma kapsamındaki otomobillerde riskli bağlantı cıvatası, korozyona karşı daha dayanıklı yeni bir parçayla değiştirilecek. Söz konusu işlem yetkili servislerde araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilecek.
İLK SORUN 2024 YILINDA ORTAYA ÇIKTI
Direksiyon sistemindeki kusurun ilk olarak 2024 yılında bir araçta paslanmış cıvata tespit edilmesiyle fark edildiği aktarıldı. Sonraki süreçte benzer vakaların görülmesi, sorunun daha geniş kapsamlı şekilde incelenmesine yol açtı.
GERİ ÇAĞRILAN ARAÇ SAYISI 4,6 MİLYONA ULAŞTI
Skoda'nın aldığı karar, Volkswagen Grubu genelindeki geri çağırma operasyonunun bir parçası oldu. Volkswagen, Audi ve SEAT markalarının ardından Skoda'nın da sürece dahil olmasıyla etkilenen araç sayısı yaklaşık 4,6 milyona yükseldi.
DEV OPERASYONUN BOYUTU DİKKAT ÇEKTİ
Volkswagen Grubu'nun Eylül 2026'da başlattığı kapsamlı geri çağırma sürecine Skoda da ekim ayında katıldı. Operasyon, Dieselgate skandalından bu yana grubun en büyük geri çağırma süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.