330 TL'lik cıvata otomobil devini sarstı: 1,7 milyon araç geri çağrıldı

YENİ ARAÇLAR DA LİSTEDE

Skoda'nın geri çağırma operasyonunda dikkat çeken ayrıntılardan biri de kısa süre önce teslim edilen otomobiller oldu. Şirket tarihinde ilk kez, sahiplerine teslim edilmesinin üzerinden henüz üç ay geçmemiş araçlar da geri çağırma kapsamına alındı.