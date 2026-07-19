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Şişli Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna'nın, Adıyaman'daki Menzil'e gitmek isteyen bir grup için belediye imkânlarıyla otobüs tahsis ettiği iddia edildi.

İddiaya göre, Kuştepe Mahallesi'nden Menzil'e yapılacak ziyaret için belediyeye ait otobüs kullanıldı. Konuya ilişkin fotoğraflar sosyal medya kullanıcısı Barış Çayırcı tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Çayırcı, paylaşımında Ali İkram Tuna'nın mahalle sakinlerinin ve dergâhın talebini geri çevirmediğini belirterek, otobüs desteği nedeniyle Tuna ile Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Demirel'e teşekkür etti.

KAYYUM YÖNETİMİ DEVAM EDİYOR

Şişli Belediyesi'nde kayyum süreci, CHP'li Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 23 Mart 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından başladı. İlk olarak Cevdet Ertürkmen'in atandığı göreve daha sonra Ayhan Terzi getirildi. Terzi'nin kısa süren görevinin ardından kayyum olarak Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna görevlendirildi.

Şahan ise kayyum atanmasına gerekçe gösterilen soruşturmadan tahliye edilmiş olmasına rağmen, hakkında yürütülen ayrı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.