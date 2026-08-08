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Kaynak: Haber Merkezi

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 7 yabancı oyuncunun lisans işlemlerini tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda uygulanacak 6+2 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdü.

7 YABANCI OYUNCU KADROYA KATILDI

Kayserispor, geçen sezondan takımda bulunan Samuel Matter'in yanı sıra Daniel Moreno, Denis Razvan Radu, Florent Hasani, Jemal Tabidze, Mamadi Camara, Marco Dulca ve Taulan Seferi ile anlaşmaya vardı.

Kulüp, altı yabancı futbolcuyla 2 yıllık, geçtiğimiz sezon Bodrumspor forması giyen Arnavut oyuncu Taulan Seferi ile ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK MAÇTA FORMA GİYEBİLECEKLER

Lisans işlemleri tamamlanan yeni transferler, teknik direktör Atilla Gerin'in görev vermesi halinde sezonun ilk haftasında Vanspor karşısında forma giyebilecek.