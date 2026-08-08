İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında çerçeve yasanın Adalet Komisyonu'ndan geçmesinin ardından Sincan Cezaevi'nde isyan çıktığını iddia etmişti. Çömez'in ilgili açıklaması hakkında soruştuma başlatıldı.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"28. Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafindan, Sincan 1 Nolu Cezaevinde syan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/ naddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturm başlatılmıştır."

Turhan Çömez, soruşturma başlatılmasına ilk tepkiyi TBMM'de yaptığı konuşmada verdi. "Ayaklar altına almadığınız ne kaldı?" diyen Çömez, sert tepki gösterdi:

Sincan cezaevinde mahkumların gardiyanları koğuşlara sokmadığını söyledim. Sonra bir çağrı yaptım. Dedim ki, "Sayın Adalet Bakanı, böyle bir sorun var. Böyle bir bilgi var. Lütfen parlamentoyu bilgilendir. Böyle bir şey var mı yok mu?" dedim. Ben vekil olarak daha ne yapacağım? Eğer o Adalet Bakanı doğru düzgün işini yapsa, açar bana telefon der ki Sayın vekilim böyle bir şey var, ya da yok. İkna olmazsak açar kapıları, der ki buyurun gelin kendiniz görün der. Ne yaptılar biliyor musunuz? Meclis'te, kürsüde yaptığım bu konuşma için soruşturma başlatılmış. Hiç umrumda değil. Hangi devirde yaşıyoruz? Böyle bir kepazelik olur mu? Kürsüde vekilin yaptığı bir konuşmaya soruşturma mı açılır? Şu kürsüde biz konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Bu kürsüde yaptığımız konuşma için soruşturma mı açılır? Sonra tek adam rejimi dediğimizde sinirleniyorsunuz. anayasa'nın temel hükmüdür. Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı vardır. Ben burada sizden bilgi talep etmeyeceğim de ne yapacağım? Bunun için soruşturma mı açılır? Daha ne kaldı ayaklar altına almadığınız?