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Kaynak: AA

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü planlı çalışmalara kararlılıkla devam ediyor. Alınan bir istihbaratı değerlendiren jandarma timleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

ARAÇTAN ZEHİR ÇIKTI

Belirlenen hedef noktada gerçekleştirilen ani baskınla şüpheli şahıslar etkisiz hale getirildi. Yakalanan R.Y, A.G, B.F.Y. ve H.İ.T. isimli zanlıların üstlerinde ve içinde bulundukları araçta narkotik köpeklerinin de desteğiyle yapılan detaylı aramalarda şu suç unsurları ele geçirildi:

-524 gram sentetik uyuşturucu madde,

-Suç organizasyonunun deşifre edilmesinde delil niteliği taşıyan 4 adet cep telefonu.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınarak İncesu İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 4 şüphelinin buradaki ifade alma ve sorgu işlemleri sürüyor. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlıların "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.