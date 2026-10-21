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Kaynak: İHA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binada yaşayan 75 yaşındaki kadının üzerine tavan çöktü. Olayda yaralanan kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı oluştuğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’nde bulunan bir binada iki gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. Binanın 3. katında yaşayan F.Ö.’nün (75) üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle tavan çöktü.

Olayda yaşlı kadın yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, F.Ö.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren F.Ö.’nün burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı belirtildi.

Olayın ardından inceleme başlatıldı.