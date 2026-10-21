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Borsa İstanbul’da şirketlerin 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına yönelik beklentiler şekilleniyor. Matriks Haber’in anketi ve aracı kurumların analizleri, şirketlerin karlılık performansında sektörlere göre farklılaşan bir görünüm ortaya koyuyor. Yüksek finansman giderleri, iç talepteki zayıflık ve enerji maliyetlerindeki yükseliş öne çıkan baskı unsurları arasında yer alırken rafineri, savunma ve sigortacılıkta daha olumlu beklentiler dikkat çekiyor.

BANKALARIN NET KARINDA GERİLEME BEKLENTİSİ

Matriks Haber’in 19 banka ve aracı kurumla gerçekleştirdiği üçüncü çeyrek bilanço anketi, bankacılık sektöründe kârlılığın hem yıllık hem de çeyreklik bazda gerileyebileceğine işaret ediyor.

Anket sonuçlarına göre bankaların toplam net karının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6, 2026’nın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 5,3 azalması bekleniyor.

Finans dışı şirketlerde ise daha güçlü bir tablo öngörülüyor. Bu gruptaki şirketlerin toplam net kârının yıllık bazda yüzde 149,4, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 144 yükselmesi tahmin ediliyor.

KİMYA SEKTÖRÜNDE YÜZDE 226,2’LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Sektörel tahminler, üçüncü çeyrekte kar performansının önemli ölçüde farklılaşacağını gösteriyor. Yıllık net kar artışı beklentisinde yüzde 226,2 ile kimya sektörü ilk sırada bulunuyor. Kimyayı yüzde 46,2’lik artış tahminiyle sınai endeksi, yüzde 27,6 ile sigortacılık sektörü izliyor.

Elektrik sektöründe ise daha olumsuz bir görünüm öne çıkıyor. Sektörün net karında yıllık bazda yüzde 60,3 düşüş beklenirken bu oran, paylaşılan tahminler arasında en sert daralmaya işaret ediyor.

ULAŞTIRMA VE HAVACILIKTA ÇEYREKLİK TOPARLANMA ÖNGÖRÜSÜ

Ulaştırma ve havacılık sektörlerinde yıllık karlılığın gerilemesi beklenirken bir önceki çeyreğe göre iyileşme tahmin ediliyor.

Beklentiler, ulaştırma sektörünün net karında yıllık yüzde 9,2, havacılık sektöründe ise yüzde 6,6 düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. Buna karşın baz etkisinin katkısıyla her iki sektörde de çeyreklik sonuçlarda belirgin bir toparlanma öngörülüyor.

SAVUNMA VE RAFİNERİDE OLUMLU BEKLENTİLER

Matriks Haber’in 11 aracı kurum raporundan derlediği değerlendirmeler, şirketlerin üçüncü çeyrek performansında maliyetler ve talep koşullarının belirleyici olmayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Yüksek finansman giderleri, iç talepteki zayıflama ve enerji fiyatlarındaki artış şirketlerin faaliyet sonuçları üzerindeki baskıyı artırıyor. Buna karşılık savunma sanayisi, rafineri ve belirli perakende şirketlerinde görece güçlü operasyonel sonuçlar bekleniyor.

Bankacılık, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde ise daha ihtiyatlı bir yaklaşım öne çıkıyor.

BANKA KARLARINI ÜÇ TEMEL ETKEN BASKILIYOR

Aracı kurumların analizlerinde bankacılık sektöründeki kârlılık görünümünü etkileyen üç temel unsur öne çıkıyor:

Yüksek swap maliyetleri

Kredi risk maliyetlerindeki artış

TÜFE’ye endeksli tahvillerin önceki çeyrekte sağladığı güçlü gelir katkısının zayıflaması



Bu etkenlerin üçüncü çeyrek sonuçlarını sınırlaması beklenirken aracı kurumların izledikleri banka grupları için çeyreklik net kar düşüşü tahminleri yüzde 2 ile yüzde 10 arasında değişiyor.

NET FAİZ MARJLARINDA TOPARLANMA İÇİN DÖRDÜNCÜ ÇEYREK İŞARET EDİLİYOR

Ağustos ayının sonlarından itibaren fonlama maliyetlerinde başlayan gerilemenin bankaların kredi ve mevduat faizleri arasındaki farkı desteklediği belirtiliyor. Ancak aracı kurumlar, bu gelişmenin üçüncü çeyrek net faiz marjlarına etkisinin sınırlı kaldığı görüşünde.

Değerlendirmelerde, net faiz marjlarında daha belirgin bir iyileşmenin 2026’nın dördüncü çeyreğinde ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Bununla birlikte takipteki kredilerdeki artış ve yükselen karşılık giderleri, bankaların önündeki önemli karlılık riskleri arasında yer alıyor.