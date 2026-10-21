Kaynak: Haber Merkezi

İtalya’da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet, toplumsal olaylara yönelik sert yaptırımlar içeren yeni güvenlik kararnamesini kabul etti. Başta Milano olmak üzere birçok kentte yaşanan yağma ve güvenlik güçleriyle çatışmaların ardından alınan kararlar kapsamında, 14-18 yaş arasındaki gençlerin gözaltına alınması ve verilen zararların ebeveynlerden tahsil edilmesi hükme bağlandı.

News Türkçe'de yer alan habere göre; Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararnamenin detaylarını duyuran Başbakan Giorgia Meloni, Milano’da kaydedilen görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Meloni, "Yıkıp dökmenin ve hırsızlık yapmanın devrimci bir yanı yoktur. Yıkıp dökmek ve hırsızlık yapmak bir protesto değil, suçtur. Devletin buna vereceği yanıt ise kararlı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"GÖSTERİDE ŞİDDET" ARTIK SUÇ SAYILACAK

Yeni düzenleme ile İtalya ceza mevzuatına "Bir gösteride şiddete başvurmak" başlığı altında yeni bir suç tanımı eklendi. Düzenlemenin öne çıkan maddeleri şöyle:

Hapis ve Para Cezası: Protesto veya yürüyüşlerde en az 5 kişilik bir grupta yer alarak taş, sopa, maytap gibi nesneler fırlatan ve kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere 5 yıla kadar hapis ve 20 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

Cezayı Artıran Unsurlar: Göstericilerin eylemler sırasında yüzlerini maskeyle gizlemeleri veya eylemin yaralanmayla sonuçlanması hallerinde öngörülen cezalar ağırlaştırılacak.

Maddi Hasar Ailelerden Tahsil Edilecek: Gösteriler esnasında kamu malına veya özel mülkiyete verilen zararların bedeli eylemi gerçekleştirenden; eylemi yapanın reşit olmaması (18 yaş altı) durumunda ise doğrudan anne ve babasından tahsil edilecek.