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Kaynak: DHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine savruldu. Feci kazada yaralanan dört kişi hastaneye kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ereğli-Ormanlı yolu üzerinde meydana geldi. Yaşar E. yönetimindeki 41 TC 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine savruldu.

Kazada sürücü Yaşar E. ile araçta bulunan Yiğit E., Efecan E. ve Samet Sefa İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.