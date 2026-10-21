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Kaynak: Haber Merkezi

Havalimanlarındaki fahiş yeme-içme fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hizmet veren Paşa Döner’in güncel menü fiyatları, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak büyük tepki topladı. Bir porsiyon tavuk döner menüsünün 3 bin TL sınırına dayanması, seyahat eden vatandaşların ve tüketicilerin sert eleştirilerine neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre fiyat politikası sosyal medya kullanıcıları tarafından "fırsatçılık" olarak nitelendirilirken, paylaşılan adisyon ve menü görselleri Türkiye’deki hayat pahalılığı ve denetim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN FİYAT LİSTESİ

Sosyal medyada infial yaratan işletmenin güncel menü fiyatları şöyle yansıdı:

Dolu Dolu Mix Menü: 2.995,00 TL

Super Menü: 2.930,00 TL

Çılgın Dürüm Dessert Menü: 2.635,00 TL

Kaşarlı Dürüm Dessert Menü: 2.235,00 TL

Tavuk Döner İskender Menü: 2.140,00 TL

Pilav Üstü Döner Menü: 2.040,00 TL