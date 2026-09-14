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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi millet bahçesinde meydana gelen olayda, H.G. ile B.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve yumrukla saldırdı.

Olayda H.G. bıçaklanarak, B.Ş. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kavgada yaralanan iki şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.