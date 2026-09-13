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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bartın’da eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve tabancalı kavgaya dönüştü. Mekanda alkol alan İ.C.Y. (30), İ.A. (45) ve Z.T. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre İ.C.Y., Z.T.’yi sağ kolundan tabancayla, İ.A.’yı ise bıçakla yaraladı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYENLER DE YARALANDI

Kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ve A.K. (46) bıçakla, A.B.Ç. (16) ise darp sonucu yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçakla yaralanan İ.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.