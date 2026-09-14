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Kilis’te gündem olan 6 dakikalık ses kaydıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İddiaların odağındaki kayıtla bağlantılı kadın gözaltına alındı.

MONTAJ İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan ses kaydında, bir kadının görev yeriyle ilgili talebini erkek olduğu öne sürülen kişiye aktardığı ve görüşme sırasında bazı ifadelerin kullanıldığı iddia edildi. Yaklaşık 6 dakikalık kayıt kısa sürede geniş yankı uyandırırken, olayın ardından AKP Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı

görevinden istifa etti.

Diyarbakırlı, ses kaydının montajlanarak kendisine yönelik bir kumpas hazırlandığını savundu ve konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Partisinin zarar görmemesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla il başkanlığı görevinden ayrıldığını

belirtti.

SES KAYDININ MERKEZİNDEKİ KADINA GÖZALTI

Yaşanan gelişmelerin ardından olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Kiliskenthaber’de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında söz konusu ses

kaydında bulunduğu belirtilen kadın gözaltına alındı.