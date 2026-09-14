OLAYLAR

1460 - Fatih Sultan Mehmed, Trabzon İmparatorluğu'na son vermek için Trabzon Kuşatması'na başladı,

1812 - Fransa İmparatoru Napolyon, ordularının başında büyük bir yangının sürdüğü Moskova'ya girdi.

1829 - Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Edirne Antlaşması imzalandı.

1867 - Karl Marx'ın yazdığı Kapital'in ilk cildi yayımlandı.

1901 - ABD Başkanı William McKinley öldü ve yerine Başkan Yardımcısı Theodore Roosevelt geçti. McKinley, 6 Eylül 1901'de New York'ta fuar açarken, Polonyalı Leon Czolgosz tarafından yapılan suikast sonucunda vurulmuştu.

1908 - Osmanlı Ahrar Fırkası kuruldu.

1919 - Sivas'ta İrâde-i Milliye gazetesi yayınlanmaya başlandı.

1922 - Bursa'ya bağlı Karacabey ilçesi düşman işgalinden kurtuldu.

1922 - İzmir'e bağlı Bergama ilçesi düşman işgalinden kurtuldu.

1923 - Lozan Antlaşması uyarınca Edirne'ye bağlı Karaağaç Tren İstasyonu Yunanlardan teslim alındı.

1930 - Son Posta gazetesi Sorumlu Müdürü Selim Ragıp Emeç tutuklandı.

1933 - Türkiye ile Yunanistan Dostluk Antlaşması imzaladı.

1936 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda okutulacak "Alfabe" kitabını kabul etti. Alfabe'nin yazarları: Murat Özgün ve İlhan Gökçe.

1940 - Macar askerleri Romanya'yı ilhak ettikleri sırada Ip Katliamı'nı gerçekleştirdi.

1944 - Radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.

1954 - Fransa, Profesör Tevfik Remzi Kazancıgil'e Légion d'honneur nişanı verdi.

1956 - Akis dergisi toplatıldı.

1960 - Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela OPEC'i kurdu.

1963 - Ömür boyu hapse mahkûm eski Demokrat Parti Milletvekili Zeki Erataman, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Daha sonra Erataman'ın Yunanistan'a iltica ettiği açıklandı.

1969 - Balkan Boks Şampiyonası'nda, Seyfi Tatar ile Celal Sandal şampiyon oldu.

1970 - Filistinli gerillalar, Ürdün'ün ikinci büyük şehri İrbid'i kontrol altına aldılar.

1971 - Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın sahibi Süleyman Ege, Lenin'in "Devlet ve Devrim" kitabı nedeniyle 7,5 yıl hapse mahkûm oldu.

1972 - Aşık Mahsuni, Başbakan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı.

1974 - Sinema oyuncusu ve yönetmeni Yılmaz Güney, Adana ilinin Yumurtalık ilçesi yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürdü.

1980Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş teslim oldu ve Uzunada'ya gönderildi.

Sıkıyönetim Komutanlıkları'nca, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) yöneticilerinin teslim olması istendi.

Adana'da sol görüşlü militan Serdar Soyergin, fraksiyon ayrılığından dolayı sol görüşlü Erdoğan Polat'ı öldürdü. Kaçmaya çalışırken Tank Yüzbaşı Bülent Angın'ın da içinde bulunduğu güvenlik güçleriyle çatıştı, Yüzbaşı Angın öldürüldü.

Uğur Mumcu, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde 12 Eylül Darbesi hakkında, "Devlet, devlet olmaktan çıkar; parlamento, on beş gün içinde seçilmesi gereken cumhurbaşkanını seçmez ve ülke baştan başa örtülü bir iç savaşın kanlı arenasına dönüşürse Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koymasından doğal ne olabilir ki?" yazdı.

1994 - Akşam, Mehmet Ali Ilıcak yönetiminde tekrar yayın hayatına başladı.

1997 - Van'da gerilim hattına takılan askeri helikopterin düşmesi sonucu 10 asker öldü.

1999 - YÖK Rektörler Komitesi, üniversite yerleşkelerinde, açık ya da kapalı alanlarda baş örtüsünü yasaklayan ortak karar aldı. Kimlik kartındaki fotoğraf, derslikler, laboratuvarlar, sosyal tesis ve spor alanlarında da baş örtüsü yasağı konuldu.

2018 - İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapım aşamasında kötü çalışma koşulları sebebiyle inşaat işçileri grev yapmaya başladı.

2019 - Suudi Arabistan'ın doğusunda Abkayk ve Hureys petrol sahalarına drone ile saldırı düzenlendi.

DOĞUMLAR

208 - Diadumenianus, Roma İmparatoru Macrinus'un oğlu (ö. 218)

786 - Memun, Abbasi Halifesi (ö. 833)

1769 - Alexander von Humboldt, Prusyalı doğa bilimci ve kâşif (ö. 1859)

1791 - Franz Bopp, Alman dilbilimci (Karşılaştırmalı Hint – Germen dilbiliminin kurucusu) (d. 1867)

1804 - John Gould, İngiliz ornitolog ve kuş ressamı (ö. 1881)

1837 - Nikolai Vasilieviç Bugaev, Rus matematikçi (ö. 1903)

1843 - Lola Rodríguez de Tió, Porto Rikolu şair (ö. 1924)

1849 - Ivan Pavlov, Rus fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1936)

1864 - Robert Cecil, İngiliz politikacı ve diplomat (ö. 1948)

1870 - Cevat Çobanlı, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1938)

1883 - Margaret Sanger, Amerikalı doğum kontrolü savunucusu ve aktivist (ö. 1966)

1898 - Hal B. Wallis, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1986)

1910 - Jack Hawkins, İngiliz aktör (ö. 1973)

1913 - Jacobo Arbenz Guzmán, 1951 yılından 1954 yılına kadar Guatemala'nın başkanlığını yapmıştır (ö. 1971)

1920 - Lawrence Klein, Amerikalı iktisatçı ve ekonometri (ö. 2013)

1922 - Şükrü Gülesin, Türk millî futbolcu, teknik direktör ve spor yazarı (ö. 1977)

1923 - Semahat Geldiay, Türk zoolog (ö. 2002)

1926Michel Butor, Fransız yazar (ö. 2016)

I. Düşes Carmen Franco, İspanyol soylu kişilik ve düşes (ö. 2017)

1928 - Alberto Korda, Kübalı fotoğrafçı (ö. 2001)

1930Jacques Godin, Kanadalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2020)

Anton Donchev, Bulgar romancı, oyun yazarı ve hukukçu (ö. 2022)

1933 - Zoe Caldwell, Avustralyalı oyuncu (ö. 2020)

1934 - Kate Millett, Amerikalı feminist yazar (ö. 2017)

1935 - Sarah Kofman, Fransız filozof (ö. 1994)

1936 - Ferid Murad, Arnavut asıllı Amerikalı doktor, farmakolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2023)

1937 - Renzo Piano, İtalyan mimar

1938 - Tiziano Terzani, İtalyan gazeteci ve yazar (ö. 2004)

1939Renato Scarpa, İtalyan aktör (ö. 2021)

Mary Twala, Güney Afrikalı aktris (ö. 2020)

1942 - Eliso Virsaladze, Gürcü piyanist

1944 - Günter Netzer, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör

1945İskender Öksüz, Türk kimya profesörü, düşünür, yazar ve bilim insanı

José Luis González Dávila, Meksikalı eski milli futbolcu (ö. 1995)

1946 - Volodimir Muntyan, Ukrayna asıllı Sovyet millî futbolcu ve teknik direktör

1947 - Sam Neill, Yeni Zelandalı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar (ö. 2026)

1949Ed King, Amerikalı rock müzisyeni ve söz yazarı (ö. 2018)

Tommy Seebach, Danimarkalı şarkıcı (ö. 2003)

1950Yigal Bashan, İsrailli şarkıcı, aktör, söz yazarı ve besteci (ö. 2018)

Eijun Kiyokumo, Japon eski milli futbolcu

1951Volodimir Melnikov, Ukraynalı şair, nesir yazarı, besteci, bilim insanı, Ukrayna'nın Onurlu Sanatçısı

Yuri Sauh, Sovyet-Rus futbolcu ve teknik direktör (ö. 2021)

1953Robert Wisdom, Amerikalı oyuncu

Nilcéa Freire, Brezilya akademisyen ve siyasetçi (ö. 2019)

1955 - Geraldine Brooks, Avustralyalı-Amerikalı gazeteci ve yazar

1955 - XIV. Leo (Robert Francis Prevost) Papa

1956Kostas Karamanlis, Yunan siyasetçi (Yunanistan eski başbakanı)

Ray Wilkins, İngiliz millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2018)

1960 - Melissa Leo, Amerikalı oyuncu

1964 - Faith Ford, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu

1965Dimitri Medvedev, Rus siyasetçi (Rusya eski başbakanı)

Hülya Gülşen Irmak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1966Can Kahraman, Türk oyuncu

Nikola Jurčević, Hırvat futbolcu

1968Josef Pröll, Avusturyalı siyasetçi

Yusuf Elgörmüş, Türk doktor ve iş insanı

1969 - Faruk Korkmaz, Türk eski futbolcu

1970 - Mike Burns, Amerikalı eski millî futbolcu

1971İclal Aydın, Türk oyuncu, yazar, şair ve sunucu

Jeff Loomis, Amerikalı müzisyen

Andre Matos, Brezilyalı şarkıcı, müzisyen ve besteci (ö. 2019)

1972 - Shidō Nakamura, Japon sinema oyuncusu

1973Andrew Lincoln, İngiliz oyuncu

Vincent Cespedes, Fransız filozof ve yazar

Nas, Amerikalı rapçi ve oyuncu

1974Hişam El Geruc, Faslı millî atlet ve eski orta mesafe koşucusu

Sunday Oliseh, Nijeryalı eski millî futbolcu ve teknik direktör

1975 - Gökhan Mumcu, Türk oyuncu

1977 - Alex de Souza, Brezilyalı eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör

1978Carmen Kass, Estonyalı model ve eski siyasi adayı

Arda Öziri, Türk dizi ve sinema oyuncusu (ö. 2018)

1979 - Ivica Olić, Hırvat eski millî futbolcu

1980 - Ivan Radeljić, Boşnak eski futbolcu

1981 - Sandro Stallbaum, Alman eski futbolcu

1982 - SoShy, Fransız şarkıcı ve söz yazarı

1983Araş Burhani, İranlı millî futbolcu

Amy Jade Winehouse, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (ö. 2011)

1984Eymen Meslusi, Tunuslu eski millî futbolcu

Gonzalo Castro Irizábal, Uruguaylı millî futbolcu

1985Aya Ueto, Japon şarkıcı ve oyuncu

Tomoya Hirayama, Japon eski futbolcu

1986Steven Naismith, İskoç eski millî futbolcu

Barış Özbek, Almanya doğumlu Türk eski futbolcu

1987Emrah Tuncel, Türk futbolcu

Francesco Della Rocca, İtalyan futbolcu

Gašper Vidmar, Sloven profesyonel millî basketbolcu

1988Maicon, Brezilyalı futbolcu

Diogo Salomão, Portekizli futbolcu

1989Jacqueline Byers, Kanadalı oyuncu

Jimmy Butler, Amerikalı basketbolcu

Jessica Brown Findlay, İngiliz oyuncu

Lee Jong-suk, Güney Koreli model ve oyuncu

1990Douglas Costa, Brezilyalı futbolcu

Petar Filipović, Sırp futbolcu

1991 - Nana, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1992 - Zico, Güney Koreli rapçi, prodüktör, şarkıcı ve söz yazarı

1993 - Takaharu Nishino, Japon futbolcu

1994Foxy Di, Amerikalı Erotik model ve pornografik film oyuncusu

Brahim Darri, Hollandalı futbolcu

Gary Harris, Amerikalı profesyonel basketbolcu

Hailey Anne Nelson, Amerikalı oyuncu

Daniel O'Shaughnessy, Fin futbolcu

Fehd el-Müvelled, Suudi futbolcu

Léo Dubois, Fransız milli futbolcu

Yumemi Kanda, Japon futbolcu

1995Pape Abou Cissé, Senegalli milli futbolcu

Marie Verhulst, Belçikalı oyuncu

1997 - Benjamin Ingrosso, İsveçli şarkıcı ve şarkı yazarı

ÖLÜMLER

23 - Julius Caesar Drusus, İmparator Tiberius'un tek oğlu (zehirlenerek) (d. MÖ 13)

258 - Kartacalı Siprianus, – Kartaca Episkoposu – Kilise Babası (d. 200)

407 - İoannes Hrisostomos / Altın Ağızlı Yuhanna, Kilise Babası (d. 349)

585 - Bidatsu, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 30. imparatoru (d. 538)

775 - V. Konstantinos, Bizans İmparatoru (d. 718)

786 - Hâdî, Abbasi Halifesi (d. 764)

891 - V. Stephanus, 885 ile 891 yılları arasında papa

1146 - İmadeddin Zengi, Büyük Selçuklular'ın Musul ve Halep Atabeyi ve Zengi Hanedanı'nın kurucusu (d. 1085)

1164 - Sutoku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 75. imparatoru (d. 1119)

1321 - Dante Alighieri, İtalyan ozan ve politikacı (d. 1265)

1487 - Mara Hatun, Sırp despotu Đurađ Branković'in kızı, Osmanlı padişahı II. Murad'ın eşi (d. 1416)

1523 - VI. Hadrianus, Hollandalı Papa (d. 1429)

1712 - Giovanni Domenico Cassini, İtalyan matematikçi ve astronom (d. 1625)

1821 - Heinrich Kuhl, Alman doğabilimci ve zoolog (d. 1797)

1851 - James Fenimore Cooper, Amerikalı yazar (d. 1789)

1852 - Arthur Wellesley, Britanyalı asker ve devlet adamı (d. 1769)

1901 - William McKinley, ABD'nin 25. Başkanı (d. 1843)

1916 - José Echegaray y Eizaguirre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1832)

1926 - Rudolf Christoph Eucken, Alman felsefeci, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1846)

1926 - John Louis Emil Dreyer, Danimarkalı-İrlandalı astronom (d. 1852)

1927 - Isadora Duncan, Amerikalı dansçı (d. 1877)

1927 - Hugo Ball, Alman yazar ve şair (d. 1886)

1936 - Irving Thalberg, Amerikalı film yapımcısı (d. 1899)

1937 - Tomáš Garrigue Masaryk, Çekoslovakya'nın kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı (d. 1850)

1959 - Wayne Morris, Amerikalı oyuncu (d. 1914)

1966 - Cemal Gürsel, Türk asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı (d. 1895)

1979 - Nur Muhammed Terakki, Peştun asıllı Afgan siyasetçi (d. 1913)

1982 - Beşir Cemayel, Lübnan Devlet Başkanı (bombalı saldırıda) (d. 1947)

1982 - Grace Kelly, Amerikalı aktris, Monako Prensesi ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1929)

1984 - Richard Brautigan, Amerikalı yazar (d. 1935)

1984 - Janet Gaynor, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1906)

1991 - Julie Bovasso, Amerikalı oyuncu (d. 1930)

1998 - Yang Shangkun, 1988-1993 yılları arasında Çin'in 4. devlet başkanı olarak görev yapmış Çinli siyasetçi (d. 1907)

2001 - Stelio Kazancidis, Yunan şarkıcı (d. 1931)

2005 - Robert Wise, Amerikalı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1914)

2009 - Patrick Swayze, Amerikalı oyuncu, dansçı ve şarkı sözü yazarı (d. 1952)

2010 - Muhammed Arkoun, Berberi asıllı Cezayirli modernist İslam düşünürü (d. 1928)

2011 - Rudolf Mössbauer, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1929)

2012 - Winston Rekert, Kanadalı oyuncu (d. 1949)

2014 - Angus Lennie, İskoç oyuncu (d. 1930)

2015 - Corneliu Vadim Tudor, Rumen aşırı sağcı siyasetçi, yazar, gazeteci ve şair (d. 1949)

2016 - Eduard Gusev, Rus bisiklet yarışçısı (d. 1936)

2016 - Kim McGuire, Amerikalı oyuncu ve doblör (d. 1955)

2017 - Marcel Herriot, Fransız piskopos (d. 1934)

2017 - Djibo Leyti Kâ, Senegalli sosyalist siyasetçi ve eski bakan (d. 1948)

2017 - Otto Wanz, Avusturyalı eski ağır sıklet boksör ve profesyonel güreşçi (d. 1943)

2018 - Alan Abel, Amerikalı komedyen, yapımcı ve yazar (d. 1924)

2018 - Anneke Grönloh, Hollandalı şarkıcı (d. 1942)

2018 - Said Kengerani, İranlı aktör (d. 1954)

2018 - Zienia Merton, İngiliz oyuncu (d. 1945)

2018 - Sacit Seldüz, Türk basketbolcu, voleybolcu ve antrenör (d. 1924)

2019 - Jean Heywood, İngiliz oyuncu (d. 1921)

2020 - Sei Ashina, Japon aktris (d. 1983)

2020 - Sadek Bachchu, Bangladeşli sinema oyuncusu (d. 1955)

2020 - Fer, İspanyol çizgi roman sanatçısı ve yazar (d. 1949)

2022 - İrini Papas, Yunan sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1926)

2024 - Zübeyr Han, Hint siyasetçi (d. 1963)