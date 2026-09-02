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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi Çobanyıldızı Sokak üzerinde bulunan binanın 7. katındaki balkonda bulunan koltuğun alev alması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın, eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.