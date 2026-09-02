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Kaynak: İHA

Nuh Mahallesi 334. Sokak üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede, henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü alevler yükseldi. Bina katından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme işlemlerinin ardından dairede soğutma çalışmaları yürütüldü.

Herhangi bir yaralanmanın ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, yangının çıkış kaynağını belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.