Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen projede, Taşhan ve Yamula Barajı çevresindeki kazılarda elde edilen fosiller, o dönemde yaşamış canlıların anatomik özelliklerine sadık kalınarak yeniden modelleniyor. Bilim insanları, bu canlıların ölçülerini temel alarak hazırladıkları modelleri önce dijital ortamda tasarlıyor, ardından 3D tarayıcı ve 3D yazıcı teknolojileri kullanarak minyatür versiyonlarını üretiyor. Baskı sürecinin ardından boyanan modeller, sergilenmek üzere hazır hale getiriliyor.

Projede ayrıca kazı alanında tespit edilen zengin fauna çeşitliliğinin de ziyaretçilere tanıtılması amaçlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan minyatür fosil modellerinin, yakında açılması planlanan Paleontoloji Müzesi’nde sergilenmesi hedefleniyor. Böylece ziyaretçiler, milyonlarca yıl önce bölgede yaşamış canlıları daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Uzman Antropolog Ömer Dağ, hazırlanan modellerin Yamula Barajı çevresinde bulunan ve 7,7 milyon yıl öncesine tarihlenen canlılara ait olduğunu belirtti. Dağ, projede fil, zürafa, gergedan ve kılıç dişli kaplan gibi türlerin minyatürlerinin üretildiğini söyledi.

Dağ, süreci şu sözlerle anlattı:

İlk aşamada ekip, canlıların anatomik ölçülerini temel alarak minyatür tasarımları oluşturuyor. Bu modeller daha sonra 3D tarayıcılarla dijital ortama aktarılıyor ve 3D yazıcılarla basılıyor. Son aşamada ise boyama işlemi yapılarak sergilenmeye hazır hale getiriliyor.

Çalışmanın temel amacının ziyaretçilerin milyonlarca yıl önce bölgede yaşamış canlıların görünüşünü daha iyi hayal edebilmesi olduğunu ifade eden Dağ, Paleontoloji Müzesi’nin Türkiye’nin doğal tarihine ışık tutacak önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Şu ana kadar yaklaşık 5–6 modelin hazır olduğunu belirten Dağ, hedeflerinin bölgedeki faunanın büyük bölümünü temsil eden yaklaşık 10 farklı canlıyı minyatür olarak üretmek olduğunu söyledi. Böylece 7,7 milyon yıl öncesine ait yaşamın küçük ölçekli bir yansıması müze ziyaretçileriyle buluşturulacak.