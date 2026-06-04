Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası terminal için ihaleye çıkacak. Kocasinan ilçesinde bulunan otogar işletmesi 10 yıllığına kiraya verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, otogar işletmesinin kiraya verilmesi için ihaleye çıkacak. Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi 2. Pafta, 14 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kurulu bulunan otogar işletmesine ait işletmecilik hakkı, 10 yıllığına kiraya verilecek.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Kayseri Olay'ın haberine göre, Büyükşehir belediyesi, ihaleye katılacak olanlar için şartları da açıkladı. Buna göre, büyükşehir belediyesi olan il veya illerde en az 3 yıl süreyle otogar işletmeciliği ya da benzeri faaliyet yürüttüklerine dair belge istenecek. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen T1 Belgesine sahip olunması ya da T1 Belgesi sahibi şirketlerle en az yüzde 51 ortaklık bulunması şartı aranacak.

Otogar işletmesinin kiraya verilmesine yönelik ihale, 23 Haziran Salı günü saat 14.00’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhale, kapalı teklif usulüyle yapılacak.