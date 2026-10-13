Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Millî Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlık ve vatanseverlikle anılan Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi’nin Deresakarı Köyü’nde bulunan kabrini ziyaret etti.
Kaymakam Titiz ziyarette, Millî Mücadele’nin önemli isimlerinden Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi’nin kabrinde dua ederek hatırasını yâd etti.
Gölpazarı Kaymakamı Titiz ziyaretinde ayrıca Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi ve türbesi ile ilgili beraberindekilerden bilgi aldı.