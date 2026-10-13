Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Millî Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlık ve vatanseverlikle anılan Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi’nin Deresakarı Köyü’nde bulunan kabrini ziyaret etti.

‎

Kaymakam Titiz ziyarette, Millî Mücadele’nin önemli isimlerinden Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi’nin kabrinde dua ederek hatırasını yâd etti.

‎

Gölpazarı Kaymakamı Titiz ziyaretinde ayrıca Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi ve türbesi ile ilgili beraberindekilerden bilgi aldı.