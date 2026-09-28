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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Göreve başladığı günden bu yana yürüttüğü saha çalışmaları ve toplumun her kesimine dokunan projeleriyle dikkat çeken Ordu'nun Gölköy İlçe Kaymakamı Ataberk Altun, ilçedeki eğitim kurumlarına çıkarma yaptı.

Eğitim kalitesini yerinde incelemek, öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında Kaymakam Altun, Hürriyet İlkokulu, Hürriyet Ortaokulu ve Gölköy Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

SINIFLARDA SICAK BULUŞMA: GELECEĞİN YILDIZLARIYLA BİR ARADA

Ziyaret ettiği okullarda ilk olarak sınıfları gezen Gölköy Kaymakamı Ataberk Altun, öğrencilerle aynı sıraları paylaşarak onlarla yakından ilgilendi.

Eğitime ve gençliğe verilen önemin altını çizen Kaymakam Altun, öğrencilere gelecek planları ve hedefleri hakkında sorular sordu, onlara vizyoner tavsiyelerde bulundu.

İlkokul kademesindeki miniklerin heyecanına ortak olan Altun, Fen Lisesi öğrencileriyle de akademik başarı, kariyer hedefleri ve Türkiye'nin geleceğinde üstlenecekleri roller üzerine ufuk açıcı bir sohbet gerçekleştirdi.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE BAŞARI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

Eğitim ordusunun neferleri olan öğretmenler ve okul idarecileriyle de öğretmenler odasında bir araya gelen Kaymakam Ataberk Altun, ilçedeki eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak için kararlılık mesajı verdi.

Okulların fiziki şartları, yürütülen projeler ve sosyal faaliyetler hakkında detaylı brifing alan Altun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Gölköy’de her bir çocuğumuzun en nitelikli eğitime ulaşması ve potansiyelini en üst seviyede ortaya koyabilmesi bizim en temel önceliğimizdir.

Ülkemizin yarınlarını inşa edecek bu pırıl pırıl zihinlerin, modern şartlarda akademik ve ahlaki gelişimlerini tamamlamaları için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte en büyük gücümüz, fedakar öğretmenlerimizdir.

"DEVLETİN ŞEFKAT ELİ HER YERDE"

Okul bahçelerinde öğrencilerin sevgi seliyle karşılanan Kaymakam Ataberk Altun’un samimi ve kucaklayıcı tavırları hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük takdir topladı.

Ziyaretler, çekilen hatıra fotoğrafları ve başarı dileklerinin ardından son buldu.