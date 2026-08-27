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Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için bugün Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanaldan canlı olarak izlenebileceği ise sporseverler tarafından merak konusu oldu. Maç ile ilgili detayları sizler için derledik...



Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı bu akşam Kaunas şehrinde TSİ 20.00’de başlayacak. Mücadele TV 100'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kauno Zalgiris - Beşiktaş karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

AVRUPA KUPALARINDA 264. RANDEVU

Kara Kartal, deplasmanda oynayacağı Kauno Zalgiris maçıyla birlikte Avrupa kupalarında da 264. randevusuna çıkacak. Siyah-Beyazlılar, geride kalan 263 mücadelede 102 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 356 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Konatar, Slivka, Benchaib, Baldassarra, Krekovic, Burba, Oliveira.

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, İlhan, Oh Hyeon-gyu.