Adalı’dan TFF çıkarması: MHK'dan çıt yok, Trossard'ın psikolojisi bozuldu

"BEŞİKTAŞ’IN DA ALIP VEREMEDİĞİ BİR DURUM OLUR O ZAMAN”

"Ben hiçbir zaman müspet bir şey olmadıkça bir şeyleri gündeme getirmiyorum. Demin içeride kendilerine anlattım, 'değiştirdik eğitimcileri' dedi. İki senedir bu MHK başkanıyla ilgili, iyi insan falan olabilir ama bu işi beceremiyor. MHK'nin altında çalışan ekip, onlara da hakim değil. Önüne geliyor liste, veriyor. Hakim değil çünkü konuya. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra bu hakemi bize verir mi ya da hakikaten çok kötü niyetli. Beşiktaş ile ilgili alıp veremediği bir şey var. Beşiktaş'ın da alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman."