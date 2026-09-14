SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emekliliğiniz iptal olabilir

Erdursun, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle ifade etti:

"Üç yıl önce banka kredisiyle ödediği para kendisine yalnızca yatırdığı tutar üzerinden iade ediliyor. Güncelleme, faiz veya paranın üç yıllık değer kaybını karşılayan ek bir ödeme yapılmıyor. Böylece hem prim günleri eksiliyor hem de kredi kullanılarak ödenen paranın zaman değeri kayboluyor."