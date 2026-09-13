Kaynak: DHA

Katılımevim ve Birevim cephesinde beklenen devir hamlesinde yeni aşamaya geçildi. Tera Grubu, Pusula Finans Holding ile bünyesindeki İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman ve Pusula Menkul'ün devrine ilişkin temel şartlarda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Devir resmi kurumların onayına sunulurken, şirketlerin yönetiminde de dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

KATILIMEVİM VE BİREVİM’İ KAPSAYAN DEVİR

Yapılan açıklamaya göre, devir kapsamında Pusula Finans Holding ile birlikte İktisat Katılım Bankası, Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman’ın da yer aldığı bildirildi.

Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan görevlerinden istifa etti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding ve Katılımevim’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci de her iki şirketin yönetim kuruluna girdi. Yeni atamalar ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacak.

TEZMEN’DEN MÜŞTERİLERE “GÜVEN” MESAJI

Satın alma hamlesini değerlendiren Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, finansal disiplin ve güven vurgusu yaptı. Tezmen, "Kategorilerinde liderliğe oynayan bu güzide kurumlar artık Tera’nın tecrübesi ve güvencesiyle yoluna devam edecek. Bizim için en temel değer güvendir. Müşterilerimizin dişinden tırnağından artırarak geleceğine yatırdığı her kuruş ve bizlere teslim ettiği her emanet, en hassas sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

KATILIMEVİM’DEN DEVİR SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Katılımevim tarafından yapılan bilgilendirmede ise devir sürecinin kurumsal yapıyı daha güçlü bir noktaya taşıyacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada “Gelinen aşama itibarıyla, devir işlemine ilişkin taraflar arasındaki mutabakatın tamamlanmasının yanı sıra, yeni dönem yönetim yapılanmasına ilişkin önemli adımlar da atılmış bulunmaktadır. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme vizyonu ile Pusula Grubu şirketlerinin sahip olduğu kurumsal ve finansal gücün birleşmesinin, daha güçlü ve kapsamlı bir finansal yapının oluşturulmasına ve tüm paydaşlar açısından sürdürülebilir değer yaratılmasına önemli katkı sağlaması beklenmektedir” denildi.

DEVİR İÇİN 3 KURUMUN ONAYI BEKLENİYOR

Anlaşmanın tamamlanarak devrin resmiyet kazanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili denetleyici organların onay kararları bekleniyor.

TERA GRUBU YÖNETİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ DUYURDU

Tera Grup açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Pusula Finans Holding A.Ş ile hissedarı olduğu Katılımevim’in yönetim yapısında da değişim yaşandı. Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan istifa etti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci de Pusula Finans Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi oldu. Tezmen ve Kilimci aynı görevi Katılımevim’de de üstlendi. Söz konusu atamalar, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Planlanan devir işlemi; Pusula Grubu şirketlerinin sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarında sahip olduğu kurumsal kapasite, finansal altyapı, insan kaynağı ve faaliyet gücü ile Tera Grubu'nun sermaye piyasalarındaki tecrübesi, finansal gücü ve uzun vadeli büyüme vizyonunun bir araya getirilmesini hedeflemektedir.”

EMRE TEZMEN: ÇOK STRATEJİK BİR ADIM ATTIK

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ise şunları söyledi:

"Tera Grubu olarak büyüme yolculuğumuzda çok stratejik bir adımı daha hayata geçirdik. Kategorilerinde liderliğe oynayan Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, İktisat Katılım Bankası, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketlerini bünyesinde barındıran Pusula Holding artık Tera Grubu bünyesine katılmıştır.

Bu güzide kurumlar, bundan sonra Tera’nın çeyrek asrı aşan tecrübesi, finansal disiplini ve sarsılmaz güvencesiyle başarılarını artırarak sürdürecektir. Tera Grubu olarak bugüne kadar bünyemizdeki her bir şirkette gösterdiğimiz hassasiyeti, yönetim disiplinini ve yüksek sorumluluk bilincini yeni şirketlerimizde de aynen uygulayacağız. Sektörlerimizde yeni başarı hikayelerine ve kilometre taşlarına birlikte imza atacağız.

Bizim için en temel değer güvendir. Her bir müşterimizin alın teriyle, dişinden tırnağından artırarak geleceğine yatırdığı her bir kuruş ve bizlere teslim ettiği her emanet, en hassas sorumluluğumuz ve en kıymetli varlığımızdır. Grubumuza duyduğunuz güven ve güzel temennileriniz için teşekkür eder; bu yeni dönemin devletimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim."