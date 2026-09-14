İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi

Anadolu Yakası'nda sahil yolları nispeten açık olsa da, D-100 Karayolu ve TEM'e bağlanan ilçelerde sürücüler zor anlar yaşıyor. Göztepe, Uzunçayır ve Kozyatağı mevkilerinde D-100 Karayolu her iki yönde de yoğun seyrediyor. TEM bağlantı yollarında Ataşehir ve Çamlıca gişeler yönünde de turuncu ve kırmızı renkler hakim.