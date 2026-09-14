Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi

İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi

Okulların açıldığı ilk günde Megakentte sürücüler için yine trafik çilesiyle başladı. Bazı noktalarda trafiğin kilitlendiği İBB Harita'da görüldü.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi - Resim: 1

Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, okulların açılmasının etkisiyle her iki yakada da yoğun bir trafikle karşılaştı. Trafik yoğunluk haritasında yeşil olan akıcı bölgeler giderek yerini turuncu ve kırmızı renklere, yani durma noktasına gelen sıkışıklıklara bırakıyor.

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İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi - Resim: 2

Avrupa Yakası'nda ana arterlerdeki düğümler sabah saatleri itibarıyla çözülebilmiş değil. D-100 (E-5) Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde belirli bölgeler kilitlendi.

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İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi - Resim: 3

D-100 karayolu üzerinde Avcılar'dan başlayıp Küçükçekmece ve Sefaköy yönüne doğru uzanan hatta trafik durma noktasına gelmiş durumda.

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İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi - Resim: 4

Şirinevler, Yenibosna ve Merter mevkilerinde araç yoğunluğu oldukça yüksek. Cevizlibağ'a doğru ilerleyen sürücüler için seyahat süresi uzuyor.

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İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi - Resim: 5

Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra Okmeydanı, Çağlayan ve Mecidiyeköy istikametinde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne katılım noktalarında) trafiğin kilitlendiği görüldü

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İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi - Resim: 6

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy sapağından itibaren başlayan yoğunluk, köprü üzerinde devam ediyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Altunizade bağlantısından itibaren trafiğin yavaşladığı görülüyor. Avrupa Yakası'nda Levent ve Hisarüstü katılımlarında, Anadolu Yakası'nda ise Kavacık mevkiinde ciddi bir yavaşlama söz konusu.

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İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi - Resim: 7

Anadolu Yakası'nda sahil yolları nispeten açık olsa da, D-100 Karayolu ve TEM'e bağlanan ilçelerde sürücüler zor anlar yaşıyor. Göztepe, Uzunçayır ve Kozyatağı mevkilerinde D-100 Karayolu her iki yönde de yoğun seyrediyor. TEM bağlantı yollarında Ataşehir ve Çamlıca gişeler yönünde de turuncu ve kırmızı renkler hakim.

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İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi - Resim: 8

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Kadıköy yönünde, özellikle Bostancı, Maltepe ve Kartal kesimlerinde trafiğin yer yer kilitlendiği haritaya yansımış durumda. Şile Yolu ve Ümraniye TEM bağlantı noktalarında da mesai başlangıcı nedeniyle yoğun bir araç sirkülasyonu yaşanıyor ve trafik haritası bu bölgelerde kırmızıya dönmüş durumda.

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İstanbul'da ders zili çaldı, trafik kilitlendi - Resim: 9
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