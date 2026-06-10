Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin saldırısı altında olan İran’ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’e yönelik misillemelerini kınayarak üç ülkeyle tam dayanışma içinde olunduğunu belirtti.

Saldırıların, egemenliklerinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada bölgenin bu tür haksız saldırıların sonuçlarından korunması, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için gerilimi azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Katar’ın üç ülkeyle tam dayanışma içinde olduğu ve söz konusu ülkelerin egemenliklerini ve güvenliklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği aktarıldı.