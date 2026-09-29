Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kastamonu’da kaçak içki operasyonu: Araçtan 25 litre çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.
Kastamonu’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurduğu araçta yapılan aramada 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.
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