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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.