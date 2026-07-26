Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabaha karşı saat 04.00 sularında etkisini gösteren şiddetli sağanak, aralıklarla devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye 15 kilometre mesafede konumlanan Şehriban Çayı’nın su seviyesinde belirgin bir yükseliş meydana geldi.
Yükselen su seviyesiyle birlikte taşkın tehlikesi oluşturan çayın denize ulaştığı nokta havadan dron ile kayda alındı. Yağışların sürüklediği çamur nedeniyle çayın döküldüğü Karadeniz kıyılarında suyun rengi kahverengiye döndü.
Öte yandan Şehriban Çayı güzergahında bulunan ve Cide ile Şenpazar ilçelerini birbirine bağlayan Asarkaya Tüneli'nde sağanak kaynaklı su birikintisi oluştu. Tünel içinde ulaşımı olumsuz etkileyen su birikintisi, bölgeye sevk edilen iş makinelerinin çalışmasıyla tahliye edildi.