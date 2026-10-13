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Kaynak: AA

Kastamonu’nun Abana ilçesindeki ormanlık alanda gözlem yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, karşılaştığı sülünü doğal ortamında görüntüledi. Renkli başıyla öne çıkan kuşun kayda alınması, ilçenin biyolojik çeşitliliği açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şenol, Türkiye’de daha önce 5 farklı ilde gözlemlenen sülünün Kastamonu’da da görüntülenmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Sülünlerin ekosistemdeki işlevine değinen Şenol, bu kuşların tarım alanlarına zarar verebilen böceklerle beslendiğini belirtti. Kene gibi sorunlara yol açabilen canlıların da besinleri arasında bulunduğunu aktaran Şenol, sülünlerin bu yönüyle doğal dengenin korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Bölgede sülün sayısının artırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğü’nün çalışmalar yürüttüğünü bildiren Şenol, görüntülediği kuşun bölgedeki popülasyonun artmaya başladığını gösterdiğini dile getirdi. Şenol, bu durumun sevindirici olduğunu kaydetti.