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Kaynak: DHA

Olay, 15 Ekim'de meydana geldi. Adrese teslimatını tamamladıktan sonra motosikletiyle geri manevra yapmaya çalışan kurye, kaldırım kenarında bulunan plastik su tahliye borusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen ağır boru parçası, doğrudan kuryenin kafasına düştü.

ŞANS ESERİ YARA ALMADI

Kaza anında takılı olan kaskı sayesinde muhtemel bir yaralanmanın önüne geçilen kurye, olayı şans eseri yara almadan atlatırken; yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.