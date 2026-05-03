Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

MAÇIN GOLLERİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Kasımpaşa hızlı başladı. 2. dakikada Adrian Benedyczak’ın golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 23. dakikada ise Serdar Dursun’un asistinde Daniel Agyei sahneye çıkarak skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Kasımpaşa ve Kocaelispor berabere kaldı - Resim : 1

İKİNCİ YARI DENGE BOZULMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 37’ye yükseltirken, Kasımpaşa 32 puanda kaldı. Kocaelispor ligde gelecek hafta Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

Körfez ekibinde kart alarmı: Kocaelispor Kasımpaşa deplasmanındaKörfez ekibinde kart alarmı: Kocaelispor Kasımpaşa deplasmanındaSpor