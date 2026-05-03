Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

MAÇIN GOLLERİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Kasımpaşa hızlı başladı. 2. dakikada Adrian Benedyczak’ın golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 23. dakikada ise Serdar Dursun’un asistinde Daniel Agyei sahneye çıkarak skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARI DENGE BOZULMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 37’ye yükseltirken, Kasımpaşa 32 puanda kaldı. Kocaelispor ligde gelecek hafta Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.