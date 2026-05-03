3 Mayıs 2026 Pazar günü piyasaların kapalı olması nedeniyle fiyatlar cuma günkü kapanış değerlerine yakın seyrediyor. Kripto para piyasasında sert hareketlilik gözlemleniyor. Peki piyasalar hafta sonu nasıl seyrediyor. İşte güncel veriler...
Petrol uçtu, piyasalar sarsıldı: Cuma gününden bugüne altın, dolar ve Bitcoin'de neler değişti?
Küresel piyasalarda artan enerji maliyetleri ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, finansal piyasaları etkisi altına aldı. Geleneksel limanlar olan altın ve gümüş fiyatları ile kripto para piyasası Bitcoin, bu çalkantılı dönemde yön arayışını sürdürüyor.Derleyen: Züleyha Öncü
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Gram Altın Kapalıçarşı'da: 6.703,28 TL'den işlem görüyor.
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
Yarım altın Kapalıçarşı'da: 21.919,73 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
Çeyrek altın: 10.959,86 TL
Ons Altın Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa altın (ons) alış fiyatı 4.613,72 TL, satış fiyatı 4.614,29 TL
Dolar Bugün Ne Kadar?
Serbest piyasa abd doları alış fiyatı 45,177 TL, satış fiyatı 45,1936 TL şeklindedir.
Euro Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,8692 TL, satış fiyatı 53,1121 TL şeklindedir.
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
1 varil petrol fiyatı anlık 114,58 TL
Bitcoin Bugün Ne Kadar?
Bitcoin (BTC) güncel fiyatı 78.188 dolar son 24 saat içinde 0,11 yüzde düştü.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.