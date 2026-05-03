5 Mayıs gecesi yapılan bu ritüeller hayatınızı değiştirebilir

Eğer bulunduğunuz yerde gül ağacı yoksa, ritüelleri gerçekleştirmek için başka bir canlı bitkiyi tercih edebilirsiniz. Saksı çiçekleri ya da doğayla bağlantısı olan herhangi bir bitki, niyetinizi taşıyacak bir araç olabilir. Burada önemli olan, niyetin canlı bir varlıkla temas etmesidir.

Tüm bu ritüelleri gerçekleştirirken kalpten gelen bir niyetle şu dua okunabilir:

“Allah bir, adım adım; Kerim Kerem Allah. Başımda bir duman var, yardım eyle ya Allah. Yetiş imdadıma Hızır, biz kullarının yardımcısı sensin. Deryada erdim murada, amin.”