Bu özel gün, niyetlerin sembollerle güçlendiği, inancın ritüellerle somutlaştığı bir eşik.
5 Mayıs gecesi yapılan bu ritüeller hayatınızı değiştirebilir
Hıdırellez, doğanın yeniden canlandığı, umutların filizlendiği ve dileklerin gökyüzüyle buluştuğu büyülü bir zaman dilimini temsil eder. Yüzyıllardır süregelen bu kadim gelenek, aslında hayatımıza bolluk, bereket ve yenilik çağırmanın en zarif yollarından biri.Derleyen: Cemile Kurel
Hıdırellez’in en bilinen ritüellerinden biri, dileklerin gül ağacıyla buluşturulması. 5 Mayıs akşamı, kalbinizden geçen arzuları bir kağıda yazabilir ya da çizimlerle ifade edebilirsiniz. Sahip olmak istediğiniz bir ev, araba ya da herhangi bir hayali resmetmek, niyetinizi daha güçlü hale getirir.
Hazırladığınız dilek kağıdını akşam saatlerinde bir gül dalına asabilir ya da ağacın dibine bırakabilirsiniz. 6 Mayıs sabahı ise bu kağıtları alıp akan bir suya bırakmak, dileklerinizin evrene doğru yol almasını simgeler.
Maddi bolluk için uygulanan bir diğer yaygın ritüel ise para ile yapılan niyet. 5 Mayıs gecesi bir miktar parayı gül ağacına asıp, ertesi sabah geri alarak cüzdanınıza koyabilirsiniz. Bu parayı yıl boyunca harcamadan saklamanın, bereketi artırdığına inanılır.
Ev veya mülk sahibi olmayı dileyenler, niyetlerini daha da somutlaştırmak için küçük sembolik tasarımlar yapabilir. Taşlar veya çubuklarla hayal ettikleri evin minyatürünü oluşturmak, dileğin enerjisini güçlendiren bir yöntem olarak görülür. Altın veya takı isteyenler ise ağaç yapraklarını bileklerine takarak bu arzularını doğaya emanet eder.
Hıdırellez’de kapı önlerine tuz serpmek, evin negatif enerjiden arınmasını ve bereketin artmasını simgeler. Aynı şekilde nohut ya da fasulye ekmek, toprağın canlanışını temsil ederken kişinin hayatındaki sıkıntıların da sona ermesini sembolize eder.
Arınma ve sağlık için yapılan ritüeller de bu gecenin önemli bir parçası. Ateş üzerinden atlamak, kötü enerjilerden ve hastalıklardan arınmayı temsil eder. 6 Mayıs sabahı erken saatlerde yüzü ve elleri temiz suyla yıkamak ise doğanın uyanışına eşlik ederek sağlık ve huzur dilemenin bir yolu.
Eğer bulunduğunuz yerde gül ağacı yoksa, ritüelleri gerçekleştirmek için başka bir canlı bitkiyi tercih edebilirsiniz. Saksı çiçekleri ya da doğayla bağlantısı olan herhangi bir bitki, niyetinizi taşıyacak bir araç olabilir. Burada önemli olan, niyetin canlı bir varlıkla temas etmesidir.
Tüm bu ritüelleri gerçekleştirirken kalpten gelen bir niyetle şu dua okunabilir:
“Allah bir, adım adım; Kerim Kerem Allah. Başımda bir duman var, yardım eyle ya Allah. Yetiş imdadıma Hızır, biz kullarının yardımcısı sensin. Deryada erdim murada, amin.”