03 Mayıs 2026 Pazar
Anasayfa Gündem Fatih Altaylı yeni anket sonucunu duyurdu: Hangi parti kazanacak?

Gazeteci Fatih Altaylı, Ank-Ar (Ankara Araştırma ve Danışmanlık) tarafından 2004 kişiyle yapılan ve sonuçları henüz taze olan yeni seçim anketini kamuoyuyla paylaştı. Altaylı'nın yeni anket sonuçlarına yönelik 'O algı yıkıldı' değerlendirmesi dikkat çekti. Ankete göre hangi parti kazanacak?

Fatih Ergin
Fatih Altaylı, Ank-Ar tarafından 2004 kişiyle yapılan ve sonuçları henüz taze olan yeni seçim anketini kamuoyuyla paylaştı.

Ankete göre CHP birinci parti konumunu sürdürürken, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 11 puanlık bir fark yakalıyor.

Fatih Altaylı, anketin katılımcı profilinin 2023 seçimleriyle örtüştüğünü, bu nedenle hata payı yüzde 2,1 olan çalışmanın temsiliyet oranının oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Yeni ankette katılımcılara sorulan "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu, siyaset sahasındaki değişimleri gözler önüne serdi.

CHP LİDERLİĞİNİ KORUYOR, AK PARTİ İKİNCİ SIRADA

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloya göre CHP, seçim sonrası yakaladığı ivmeyi koruyor:

Fatih Altaylı'nın paylaştığı Ankara Araştırma'nın yeni anket sonuçları şöyle;

CHP: Yüzde 32,2

AK Parti: Yüzde 29,5

DEM Parti: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 7,1

İYİ Parti: Yüzde 6,3

ANAHTAR PARTİ SÜRPRİZİ: ZAFER VE YENİDEN REFAH’TAN OY MU ÇALDI?

Anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri de yeni kurulan Anahtar Parti'nin performansı oldu. Kararsızlar dağıtıldığında yüzde 4,7 oy oranına ulaşan partinin; Yeniden Refah (yüzde 3,5) ve Zafer Partisi'ni (yüzde 3) geride bırakması dikkat çekti. Altaylı bu durumu, "Anahtar Parti ikisinden de oy çalmış gibi" sözleriyle yorumladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞI: İMAMOĞLU FARKI AÇIYOR

Anketin en çarpıcı bölümü ise Cumhurbaşkanlığı senaryoları oldu. "Erdoğan’ın karşısına aday olarak İmamoğlu konulduğunda" seçmenin tercihi net bir şekilde değişimden yana oldu. Anket sonuçları şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 55,6 (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4 (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

Kararsızlar dağıtılmadan önce de İmamoğlu’nun yüzde 43,4 alarak, Yüzde 35,7’de kalan Erdoğan’a karşı belirgin bir üstünlük kurduğu görüldü.

Fatih Altaylı, bu sonuçların kendi beklentilerinin de ötesinde olduğunu belirterek, seçmen eğilimindeki kararlılığa dikkat çekti.

Fatih Altaylı'nın paylaştığı yeni anket sonuçları Türkiye'de yerel seçim sonrası oluşan "birinci parti" algısının kalıcı hale gelmeye başladığını ve olası bir erken ya da zamanında seçimde muhalefetin aday profilinin gücünü gösterdi.

Fatih Altaylı'nın paylaştığı olası yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 55,6 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçtiği Ank-Ar'ın yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

