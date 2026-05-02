Kocaelispor Trendyol Süper Lig 32. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olacak maçta.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek hakem.
Kocaeli temsilcisi ligde 9 galibiyet 9 beraberlik 13 mağlubiyetle 36 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor yer alıyor.
Körfez temsilcisinde Karol Linetty Serdar Dursun Joseph Nonge Habib Keita ve Rigoberto Rivas sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde 33. haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını kaçıracak olacak.