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Kaynak: Haber Merkezi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı verildi.

Başsavcılık, 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının aydınlatılması amacıyla mezarının açılmasına karar verdi.

5 KİŞİLİK UZMAN HEYET GÖREV YAPACAK

Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak. Feth-i kabir işlemi; 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan 5 kişilik uzman heyet gözetiminde gerçekleştirilecek.

İşlem sırasında Kozinoğlu'nun mezarından kemik, toprak ve diğer örnekler alınacak.

TÜM KAYITLAR BİRLİKTE İNCELENECEK

Mezardan alınan örnekler, ceza infaz kurumuna ait güvenlik kamerası görüntüleri, 112 Acil Çağrı kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek.

Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ve olayda üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaa hazırlanacak.