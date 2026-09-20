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Kaynak: Haber Merkezi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden ambulans şoförü Süleyman Kaba, kolluk ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alınmıştı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, kolluk ifadesinin ardından mevcut delil durumu gözetilerek serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü ve pazartesi günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

KOZİNOĞLU’NUN ÖLÜMÜ NEDEN YENİDEN SORUŞTURULUYOR?

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu'nun eşinin tanık ifadeleri alınmıştı. 10 Nisan 2012'de ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha sonra dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden incelendiğini açıklamıştı.

Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararının kaldırıldığı ve soruşturmanın yeniden başlatıldığı bildirilmişti. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınırken, özel bir soruşturma ekibi oluşturulmuştu.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELMİŞTİ

Soruşturmanın önceki aşamalarında olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur da gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklanmış, Hasan Ataman Yıldırım ile Hasan Atilla Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 15'e yükselmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, aralarında muhabirin de bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

FETHİ KABİR İŞLEMİ YAPILMIŞTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümüne üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Başsavcılık, soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin de incelenmesine karar verildiğini bildirmişti.