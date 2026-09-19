Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile MİT Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
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