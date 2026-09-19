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Kaynak: Haber Merkezi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...