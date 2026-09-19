Kaynak: DHA

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım, ‘kasten öldürme’ suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği güne ilişkin koğuş arkadaşları, Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un yer aldığı görüntüler dosyaya girdi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Savcılıkça görüntülerin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi. Görüntülerin çekildiği zaman, olayların kronolojisi, görüntülerde yer alan kişilerin hareketleri ve diğer delillerle bağlantısının ortaya konulması bakımından değerlendirildiği belirtildi.



NE OLMUŞTU

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturma, cezaevi görevlilerinden sağlık çalışanlarına, gazetecilerden dönemin savcılarına ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarına kadar genişledi. Dosyanın en sıra dışı başlıklarından biri ise “Kurtlar Vadisi Pusu”. Savcılık, dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile bazı sahnelerin ve “FG” plakalarının bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Peki soruşturma neden 15 yıl sonra yeniden açıldı?

KOZİNOĞLU KİMDİ?



Kaşif Kozinoğlu 1955 doğumluydu. 1976’da Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu, 1980’den itibaren Özel Harp Dairesi ve daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yaptı.

Tim komutanlığı, istihbarat subaylığı ve istihbarat şube müdürlüğü gibi görevlerden sonra 1995’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılarak MİT’e geçti.

MİT’te Orta Asya başta olmak üzere Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan gibi alanlarda görev yaptı. Eylül 2010’da MİT Müsteşarı Hakan Fidan döneminde Asya Bölgesi Başmüşavirliği görevine getirildi.