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Kaynak: Haber Merkezi

Ergenekon soruşturması nedeniyle tutukluyken Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik veren başsavcı Ali İşgören, cezaevi savcısı, koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un babası, 1999 yılında İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasındaki Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu tespit edildi. Hasan Atilla Uğur Kıbrıs'tan getirilecek.

HASAN ATİLLA UĞUR KONUŞTU

Gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur, Tavır Gazetesi yazarı ve Sözcü TV programcısı Can Özçelik’e konuştu. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan ilk isimlerden biri olan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Günlerden beri FETÖ’cüler tarafından o kadar çok kirli bilgi yayılıyor ve dezenformasyon yapılıyor ki isavcıların beni çağırması çok normal.

Şu anda şehir dışındayım akşam İstanbul’a döneceğim ve ifade vereceğim. Benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım‘la ilgili de bir işlem yapılmış.

Savcıların beni ifadeye çağırmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum, son derece normal. Benim hiçbir şüphem yok o gün de bildiklerimizi anlatmıştı bugün de gidip ne biliyorsak anlatacağız."

HASAN ATİLLA UĞUR KİMDİR?

Hasan Atilla Uğur, 19 Aralık 1957 tarihinde Ankara’da doğdu. Askeri eğitimine Kuleli Askeri Lisesinde başlayan Uğur, ardından Kara Harp Okuluna devam etti ve 1979 yılında jandarma teğmen olarak mezun oldu. Jandarma teşkilatında farklı görevler üstlenen Uğur, askeri kariyerinin ilerleyen dönemlerinde istihbarat birimlerinde de görev yaptı ve 2007 yılında albay rütbesindeyken emekliye ayrıldı.

Uğur ’un kamuoyunda en çok bilinen görevlerinden biri 1999yılında Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin ardından İmralı’daki sorgu sürecinde yer alması oldu. Daha sonraki yıllarda Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Uğur, uzun süre cezaevinde kaldı.

İlk yargılamada hakkında mahkumiyet kararı verildi ancak Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etti; beraat kararı 2019 yılında kesinleşti. Anayasa Mahkemesi de daha önce Uğur’un uzun tutukluluk süresine ilişkin başvurusunda kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Hasan Atilla Uğur, dijital içerik üreticisi ve BaBaLa TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un da babası. Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 21 Temmuz'da tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türk asker ve eski Millî İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından yapılan incelemelerde ölüm nedeni kalp hastalığı olarak belirlenirken, yıllar sonra ölümüne ilişkin soruşturma yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açıldı (12 Eylül 2026) ve örnekler alındı.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı görevinden kendi isteğiyle emekli oldu ve ardından Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Ordu'da Özel Harp Dairesi'nde binbaşı rütbesiyle görev yaptığı dönemde Orta Asya'dan sorumlu oldu.

Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu, Eylül 2010'da müsteşar olan Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı. Bu tarihten sonra beş defa yurt dışı görevine gönderildi.

Kozinoğlu, sanığı olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılar tarafından soruşturma başlatıldı.

Kozinoğlu'ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırıldı. Söz konusu analizler tekrar tekrar yapılarak sonuçların teyit edildiği belirtildi. Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda kalp hastalığı olarak kayıtlara geçti.