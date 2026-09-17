Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

ABD-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarının tüketiciye yansımasında denge kurmak ve şok artışların önüne geçmek üzere devreye alınan eşel mobil sistemi de çare olmadı.

Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaşırken İstanbul Kadıköy’de motorinin litresi 100 lira 20 kuruştan satılıyor. Benzin, 80 lira 20 kuruştan, otogaz ise 34 lira 63 kuruştan tabelaya yansıdı.

MOTORİNDE 100 TL SINIRI AŞILDI

Motorine bir zam daha geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,62 TL zam yapıldı. Böylece motorinin litre fiyatı 100 TL sınırını aştı.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Litre fiyatı 100 TL sınırını aşan motorin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı 45 ilde 100 TL barajını geçti.

EKİM AYINDA DA ÖTV EKLENECEK

Öte yandan ekim ayında Özel Tüketim Vergisi olarak 6 lira, Katma Değer Vergisi olarak da 1,2 lira eklenecek.

Böylece 1 Ekim'de mevcut litre fiyatlarına 7,2 lira daha eklenmiş olacak.

ZAM ÜRETİCİYİ DE TÜKETİCİYİ DE DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki artış yalnızca araç sahiplerinin cebini değil, tarımdan taşımacılığa ve market fiyatlarına kadar geniş bir alanı etkileyecek.

Türkiye'nin en yüksek değerli banknotu olan 200 TL ile artık 2 litre motorin dahi alınamıyor. 200 TL'lik banknotla yaklaşık 1,99 litre yakıt alınabiliyor.

Motorin fiyatındaki artış, tarladaki üretim maliyetlerinden market raflarına kadar uzanan geniş bir zinciri etkiliyor. Çiftçi, traktörünü çalıştırıp tarlasını sürerken daha yüksek mazot maliyetiyle karşı karşıya kalıyor. Tarladan çıkan meyve ve sebzelerin nakliyesinde de akaryakıt giderleri önemli bir maliyet kalemi olarak öne çıkıyor.

Örneğin Antalya'dan İstanbul'a ürün taşıyan bir nakliyeci, kat ettiği her kilometrede artan motorin maliyetini doğrudan taşıma giderlerine yansıtmak zorunda kalıyor. Yükselen taşıma maliyetleri de ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar geçtiği fiyat zincirini etkiliyor.

2009'DAN 2026'YA YAKIT ALIM GÜCÜ DEĞİŞTİ

Motorin ve benzin fiyatlarındaki değişimin boyutu, 2009 yılıyla bugünün karşılaştırılmasında da ortaya çıkıyor. 2009 yılında 200 TL ile yaklaşık 86 litre benzin alınabilirken bugün aynı banknotla 2 litreden biraz daha az yakıt alınabiliyor.