Şubat ayında gerçekleşen rakamlar incelendiğinde, ithalatın ihracatın yaklaşık 9 katı seviyesinde olduğu görülürken, bu durum Kars’ın dış ticarette net ithalatçı konumunu sürdürdüğünü gösterdi. Özellikle sanayi ve üretim altyapısının sınırlı olması, ihracat rakamlarının düşük kalmasında etkili olurken; ihtiyaç duyulan birçok ürünün şehir dışından ve yurt dışından temin edilmesi ithalatı artıran başlıca faktörler arasında yer aldı.

Öte yandan Kars’ın sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelinin ihracata daha fazla kazandırılması gerektiği dikkat çekiyor. Özellikle et ve süt ürünleri başta olmak üzere coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası pazarlara açılmasıyla ihracat rakamlarının artırılabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca ihracatın artırılması için üreticilere yönelik desteklerin artırılması, lojistik imkanların geliştirilmesi ve sınır ticaretinin daha etkin kullanılması gerektiğini vurgulanıyor.

Kars’ın stratejik konumu itibarıyla Kafkasya ve Orta Asya pazarlarına açılma potansiyelinin bulunduğunun da altı çizildi.

Kars’ta önümüzdeki aylarda dış ticaret dengesinin nasıl şekilleneceği ise uygulanacak ekonomik politikalar ve üretim kapasitesindeki artışa bağlı olarak yakından takip edilecek.